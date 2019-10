Succes med bloggere og Facebook: Turister strømmer til Nordfyn

Fred og ro, masser af natur og storbyen Odense tæt på. Det lokker i stigende grad både danskere, tyskere og nordmænd til de nordfynske campingpladser.

- Vi er lykkedes med at sælge os som et sted, hvor man kan få masser af natur og ro, og hvor der stadig ikke er langt til de kulturelle oplevelser i Odense eller til familieoplevelser i Billund, siger bureauleder hos Nordfyns Erhverv og Turisme, Rikke Lindhøj.

Faktisk er Nordfyn nu den kommune på Fyn, der har flest overnatninger. Fra januar til august i år har Nordfyn haft 419.638 overnatninger, hvilket er en fremgang på 7,4 procent i forhold til 2018.

Det er den største procentuelle fremgang på Fyn. I hele landet har fremgangen i antallet af overnatninger været på fire procent, mens hele Fyn har oplevet en lille tilbagegang på 0,2 procent.

Camping lokker

- Vi har faktisk lidt svært ved at få armene ned. Det er en helt vildt flot fremgang, der vidner om store indsatser fra både turisterhvervet, kommunen og alle de frivillige, siger Rikke Lindhøj.

Fremgangen på Nordfyn hænger især sammen med et stort rykind på de nordfynske campingpladser. Fremgangen i antallet af overnatninger på campingpladserne har været på hele 8,1 procent på Nordfyn, hvilket svarer til en fremgang på 14.628 i forhold til samme periode sidste år, og 194.493 campingovernatninger i alt. Dermed er Nordfyns Kommune den eneste fynske kommune, der har fået flere campinggæster i år.

- Det er klart, at sidste års gode sommer har en afsmittende effekt på dette år, men vinterens strategiske indsatser ser også ud til at bære frugt, lyder det fra turistchefen.

Turister vil have fred og ro

Nordfyn har rigtig mange danske gæster, men turister fra både Tyskland, Holland og Norge er også flinke til at besøge Nordfyn. Og turisterne kommer ikke kun i højsæsonen, men også i ydersæsonen, som omfatter både påskeferie og efterårsferie.

- Vi har ramt vores målgruppe meget skarpt, og vi har satset benhårdt på markedsføring via sociale medier. Omkring 80 procent af vores markedsføring foregår via sociale medier, siger Rikke Lindhøj.

Turistbureauet har især brugt Facebook, men også såkaldte influencere, der købes til at skrive eller tale godt om Nordfyns Kommune. Blandt har kommunen haft aftaler med "Sarah in the green" og Maria Vestergaard.

- På tre dage fik min veninde og jeg udforsket steder som Enebærodde, Æbelø og Flyvesandet, som viste sig at være lige så eventyrlige som navnene antyder, skriver Sarah in the green blandt andet på sin blog.

Maria Vestergaard har blandt andet besøgt Harridslevgaard Slot og Ditlevsdal Bison og var betaget af kystbyen Bogense:

- Hver eneste morgen gik vi ind til hovedgaden i Bogense by, hvor vi spiste morgenmad. Moster Asta var rimelig imponeret af både bagerens brunsviger, og ikke mindst de ufattelig billige priser, skriver hun på sin blog.