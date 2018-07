Turister til Æbelø: Fedt - vi nåede det lige

Stor brandfare grundet tørken har nu fået Nordfyns Kommune til helt at forbyde adgang til øen, der hvert år besøges af 50.000 turister.

Tørken har stoppet alle offentlige afgange til ferieøen Æbelø. TV 2/Fyn fangede nogle af de heldige, som nåede at besøge øen, inden den bliver lukket for adgang for turister fredag.

Folk var glade og lettede over at have nået at besøge øen i tide.

- Det var meget fedt at være en af de sidste til at prøve det, inden den blev lukket, siger Clara Andersen fra Grenå.

- Jeg håber, at der snart kommer noget regn, så folk kan komme derover igen, siger Jonas Stubager, der nåede en tur til Æbelø, før den lukker.

Æbelø er en af Nordfyns større turistattraktioner, som tiltrækker 30.000 til 50.000 besøgende årligt. Og lukningen er kommet bag på nogle af de besøgende.

- Jeg var ikke klar over, at den lukkede, men jeg føler mig heldig, siger Bjørn Lange fra København.

- Det var dejligt og lækkert, at vi lige nåede det. Vi har ikke været derovre før, siger Tina Veis Brædstrup.

Folks sikkerhed

Siden 6. juni har de fynske kommuner har afbrændingsforbud. Men faktisk er der på Æbelø forbud mod afbrænding hele året rundt.

Tørken har sat sit præg, og det har i den grad ramt Æbelø. Tørken øger risikoen for brandfare på øen, og derfor lukker Æbelø.

Sandra Arvidson, der er biolog i Natur og Miljø i Nordfyns Kommune vægter folks sikkerhed højt.

- Modsat resten at kommunen er det svært at kommer derud med redningskøretøjer. Gå det galt derude, kan det gå rigtig galt. Der er mange turister derude og mange folk samlet. Derfor har vi valgt at tage konsekvenserne af det og sige, at vi lukker for offentlighedens adgang til Æbelø på grund af brandrisikoen, siger Sandra Arvidson.

Permanent afbrændingsforbud

Folk er ikke så gode til at overholde det permanente afbrændingsforbud på øen ifølge Sandra Arvidson.

- Set i lyset af det, gør det jo ikke brandrisikoen mindre.

Og udsigterne til Æbeløs genåbning vil hun lade være op til fagfolkene.

- Vi åbner øen igen, når beredskabet meddeler, at afbrændingsforbuddet i resten af kommunen ophører, siger Sandra Arvidson.