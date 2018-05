Turistmagnet skal i vandet: Luksus-fisk stryges på Fyn

Yngelarbejde skal få bestanden af pighvar op og gøre blandt andet de fynske kyster attraktive for lystfiskere fra ind- og udland.

Hvis man går på restaurant og bestiller pighvar kan det hurtigt blive dyrt. Og det gør pighvaren til en eftertragtet fisk for både lyst-, fritids- og erhvervsfiskere.

Derfor skal bestanden op.

Lokale fiskere, foreninger og DTU Aqua arbejder sammen om at klække og opdrætte nye pighvar fra fynske fisk.

Og fredag var forsker fra DTU Aqua, Mads Christoffersen, i Torø Huse, for at foretage et indledende stykke arbejde.

Sammen med lokale fiskere sikrede han avlsmateriale. Og det foregik på en meget simpel måde:

- Vi stryger fiskene, det vil sige vi tager deres rogn og sæd ud af hunner og hanner. Vi blander det på stedet, og tager det blandede med til Aarhus, hvor man forsøger at klække æggene, fortæller Mads Christoffersen.

Til efteråret er fiskene blevet fem-seks centimeter og vil blive sat ud i samme område.

- Vi hjælper den naturlige bestand af pighvar. Pighvaren klarer det fint i forvejen, men ved at vi gør det her, kan vi hjælpe bestanden og få flere yngel, der overlever den kritiske fase.

- På denne måde kan vi få meget mere fiskeyngel ud af det, siger Mads Christoffersen og tilføjer, at fiskerne så kan være heldigere at fange pighvar oftere.

Torø Huse ved en tilfældighed

At projektet er sat i søen i det smukke fiskerleje i Vestfynske Torø Huse er lidt af en tilfældighed, fortæller Mads Christoffersen. Men det var her fiskere meldte sig som frivillige, og således har fanget de fisk, som skal oparbejde bestanden:

- De har forhåbentlig også kunne se en gulderod i, at de om nogle få år kan finde flere pighvar i deres farvande.

Pighvar kan indfange turister

Projektet kan sammenlignes med det omkring 25 år gamle projekt Havørred Fyn, hvor der gennem årene er sikret opdræt til de naturlige vande omkring Fyn.

Det har tiltrukket en masse turister, og det ser Mads Christoffersen også som en mulighed i arbejdet med pighvaren:

- Der er mange turister, både nationale og internationale - især tyskere -, der er rigtig interesserede i at fange pighvar, siger Mads Christoffersen og tilføjer:

- Vi har allerede fået forespørgsler, om vi ikke kunne komme og sætte fisk ud, fordi turister og lokale simpelthen bare så gerne vil fange de her fisk.