Tusinder kan være smittede efter alvorligt og sjældent udbrud på Fyn - se, hvad du skal gøre

På Fyn er der opdaget et alvorligt smitteudbrud med multiresistente bakterier.

Selv om Statens Serum Institut betegner udbruddet som alvorligt, er det som udgangspunkt ikke farligt at have fået bakterien, men der er flere ting, du skal være opmærksom på, især hvis du har taget antibiotika-præparatet Dicillin Sandoz de seneste måneder.

- Det er selvfølgelig alvorligt, når man har en uønsket, resistent bakterie på et lægemiddel, man tager for en anden infektion. Når det er sagt, bliver man ikke syg af at have bakterien i tarmen, siger Tyra Grove Krause, der er faglig direktør for Epidemiologisk Infektionsberedskab i Statens Serum Institut.

Hvad skal jeg gøre?

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der flere ting, du skal være opmærksom på, især hvis du har fået præparatet.

Hvordan ved jeg, om jeg har fået Dicillin Sandoz?

Du kan se, hvilken medicin der er blevet udskrevet personligt til dig på Medicinkortet via sundhed.dk.

Jeg har ikke fået Dicillin Sandoz. Skal jeg gøre noget?

Nej.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver behandlet med Dicillin Sandoz?

Du skal aflevere pakken på apoteket og få den byttet til et andet antibiotika-lægemiddel. Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen. Det er gratis at få den ombyttet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tidligere har fået Dicillin Sandoz?

Hvis du ikke har nogen symptomer, skal du ikke gøre noget. Hvis du har fået symptomer, eksempelvis blærebetændelse, skal du tage kontakt til din læge, der vil vurdere, om det er nødvendigt at teste for bakterien. Hvis du bliver indlagt på sygehuset, skal du oplyse til personalet, at du tidligere har fået præparatet.

Kan jeg smitte andre med bakterien?

Nej. Risikoen for at smitte dine omgivelser er minimal, hvis du blot har bakterien i tarmsystemet og ikke er syg, men hvis du bliver indlagt på sygehuset og skal behandles med antibiotika, vil du for en sikkerheds skyld blive isoleret.