Tusindvis af fynske forældre gør klar til at demonstrere: - Det er nu, vi skal stå sammen

Forældre over hele landet er ved at gøre klar til en landsdækkende demonstration, der skal foregå lørdag klokken 13 - i blandt andet Odense, Assens, Nyborg og Svendborg.

- Det er nu, vi skal stå sammen. Vi skal gøre op med de dårlige normeringer i daginstitutionerne, der grænser til omsorgssvigt fra kommune og stat, lyder det fra arrangørerne af de landsdækkende demonstrationer.

- Pædagogerne har gjort, hvad de kunne, så nu må resten af samfundet på banen.

Opråb: Pædagoger har for travlt

Dermed opfordrer arrangørerne forældre, fremtidige forældre, bedsteforældre og i princippet alle andre, der vil bakke op om flere pædagoger i børnehaverne til at møde op lørdag klokken 13 for at gøre politikerne opmærksomme på mængden af varme hænder i landets børnehaver.

Læs også Liam gik alene hjem - børnehaven opdagede det først, da en forælder ringede

- Det handler om, at vi vil have en bund for, hvor få voksne der må være i en børnehave. Det vil sige et minimum – ikke et loft. Det er det, vi forældre kan se, er nødvendigt for at sikre, at der er et ensartet tilbud til alle børn. Og at der er tid nok til, at børnene kan få den fornødne øjenkontakt og omsorg, siger Thomas Graven, der er arrangør til demonstrationen i Munke Mose i Odense, til TV 2/Fyn.

Forældreopråbet er startet efter DR-dokumentaren “Hvem passer vores børn?”, der skildrede de pressede forhold i daginstitutionerne.

Ifølge arrangørerne er pædagogernes hverdag for travl, og det går ud over børnene. Folketinget har for nylig nedstemt et forslag om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, der skal sikre, at en pædagog ikke sidder alene med 20 børn, der skal have mad og skiftes ble på.

Folkene bag demonstrationerne ønsker at gøre politikerne opmærksomme på situationen inden det kommende folketingsvalg.

- Det er vores store håb, at der er politisk vilje til at indføre minimumsloftet. Vi vil lægge maksimalt pres på politikerne, og vi er egentlig ligeglade med, hvilke partier der vil sætte det på dagsordenen – bare der er nok partier til at få det stemt igennem, siger Thomas Graven.

Minister: Det vil jeg gøre nu

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har på sin facebookprofil kommenteret problematikken og vil undersøge, om der skal gøres mere.

- Selv om regeringen de seneste to år har prioriteret to milliarder kroner ekstra til dagtilbudsområder, heraf en milliard kroner alene til mere pædagogisk personale, har det hele tiden stået klart for mig, at vi skal mere, skriver Mai Mercado.

- For at sikre, at vi rent faktisk ved og mærker, hvad sker der ude i landets dagtilbud, har jeg bedt om, at vi får lavet en undersøgelse af forholdene her og nu. Undersøgelsen skal sikre, at vi får et tilbundsgående og realistisk billede af forholdene i landets dagtilbud, fortæller ministeren.

Thomas Graven mener dog ikke, at samfundet kan tillade sig ikke at sætte flere penge af til området.

- Mai Mercado har tidligere været ude og sige, at ordningen vil koste to milliarder kroner årligt, og at det var for dyrt, men tænkningen er forkert. Pengene vil være en brandslukker. Det er børn, vi har med at gøre, og det er simpelthen ikke okay, siger Thomas Graven.

Lørdagens demonstrationer vil efter planen finde sted i mindst 57 byer landet over.