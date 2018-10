TV 2/Fyn inviterer til dialog: Kan litteratur kurere hovedpine?

Det sårbare møde mellem patienterne og sundhedssystemet har i de seneste uger været omdrejningspunktet ved flere arrangementer på Fyn.

Som et eksperiment har skønlitteratur været udgangspunktet for to workshops og en åben blog, som alle fynboer har haft mulighed for at bidrage til.

Vi vil gerne lade litteraturen rykke ud, men også bruge erfaringer hos borgerne om litteratur og om sundhed og sygdom. Anne-Marie Mai, professor, SDU

Nu opsamles og debatteres de foreløbige erfaringer ved et åbent dialogmøde mandag i Borgernes Hus i Odense. Alle interesserede er velkomne til at deltage i mødet, der finder sted mandag den 22. oktober klokken 17 til 19.

Folks egne erfaringer

- Vi vil gerne lade litteraturen rykke ud, men også bruge erfaringer hos borgerne om litteratur og om sundhed og sygdom. Målet er at finde nye veje at gå, når det gælder litteratur og sundhed, siger professor Anne-Marie Mai.

Anne-Marie Mai er den centrale figur i projektet "Litteraturen rykker ud", et såkaldt "Citizen Science-projekt", eller på dansk: Borgerforskning.

Som en del af projektet har der været gennemført to workshops - en på Odense Universitetshospital for hospitalets personale, og en åben workshop på herregården Sanderumgaard for alle interesserede fynboer.

Dialogmøde



17.20-18.20: Tre dialoger, hvor mødedeltagere kan veksle mellem tre mindre scener: Ved trappen, i musikbibliotek samt i børnebibliotek.



Dialog 1: Hvordan diagnosticerer litteraturen og medicinen hovedpine? Moderator: Iben Engelhardt Andersen: Medvirkende: Forfatter Ida Jessen samt lægerne Erik Holk og Merethe Kirstine Kousgaard.



Dialog 2: Hvordan kan narrativer spille en rolle i patienters selvforståelse og rehabilitering? Moderator: Anders S. Juhl Rasmussen: Medvirkende: Morten Sodemann, OUH, samt lægestuderende.



Dialog 3: Skal litteraturen rykke ind på hospitalsgangen? Moderator: Anne-Marie Mai, SDU. Medvirkende: Kim Brixen, OUH, samt lægestuderende.



18.20: Opsamling. Anne Marie-Mai



18.35. Oplæsning. Ida Jessen



Kan litteratur kurere hovedpine?

Nu går projektet ind i sin afsluttende fase, hvor SDU, OUH og TV 2/Fyn inviterer til et stort fælles arrangement, som er åbent for alle interesserede. Ved arrangementet i Borgernes Hus i Odense lægges der op til opsamling, men også dialog og debat.

Blandt andet bliver der lagt op til debat ud fra det enkle og måske en smule provokerende spørgsmål: Kan litteratur kurere hovedpine?

Og overordnet vil der på mødet blive sat fokus på, hvilken rolle litteraturen kan få, hvis den inddrages i det sårbare møde mellem patienterne og sundhedssystemet.

Man vil blandt andre kunne møde den kendte forfatter Ida Jessen, lægen og debattøren Morten Sodemann og hospitalsdirektør Kim Brixen i dialog med læger og forskere. Samtidig lægges der op til en åben debat.

Du kan få yderligere inspiration og viden om projektet "Litteraturen rykker ud" i seneste udgave af magasinet "Kulturambassadørerne" på TV 2/Fyn her:

