TV 2/Fyn-praktikant vinder prestigefyldt KravlingPris

Lørdag aften blev de studerendes årlige Kravling-priser, der er Cavlingprisens fornemme lillesøster, uddelt. Dette års journalistikpris, som også kaldes KravlingPrisen, gik til den nu tidligere praktikant på TV 2/Fyn Nicolaj Kenneth Pedersen.

- Det er pisse stort, og jeg er mega stolt, siger han til TV 2/Fyn.

Vi var overhovedet ikke i tvivl om, at det var det her projekt, der skulle vinde. Det er grundigt, og det er et vigtigt emne at formidle. Begrundelsen for KravlingPrisen 2019

Han modtog sammen med Thor Hedegaard, der på det tidspunkt var praktikant på TV Syd, en statuette og 10.000 kroner.

Sammen lavede de en dokumentarserie om fejl i de fynske kommuners sagsbehandling af handicappede børns sager, der blev sendt i TV 2/Fyns nyhedsflade. Det var en del af både Nicolaj Kenneth Pedersen og Thor Hedegaards bachelorprojekt.

I dokumentarserien “Et Handicappet System” undersøgte Nicolaj Kenneth Pedersen og Thor Hedegaard sammen med TV 2/Fyn, hvorfor der skete så mange fejl i de fynske kommunernes sagsbehandling af handicappede børns sager. Der blev sat fokus på tre kommuner, der havde de højeste fejlprocenter på Fyn på daværende tidspunkt.

Serien fulgte fire familier med handicappede børn, der alle havde oplevet, at de ikke havde fået den hjælp, de havde ret til.

Komite var ikke i tvivl

KravlingPrisen eller Journalistikprisen er én pris ud af i alt fire priser til lørdagens uddelingsshow. De andre priser hædre kommunikation, foto/TV og design.

Prisen, som Nicolaj Kenneth Pedersen har modtaget, gives til et journalistisk produkt, der i årets løb har gjort sig bemærket, og dette års komite var ikke i tvivl.

- Vi var overhovedet ikke i tvivl om, at det var det her projekt, der skulle vinde. Det er grundigt, og det er et vigtigt emne at formidle. Det er enormt overbevisende. Det bygger på ihærdig research og evnen til at sætte sig ind i et komplekst bureaukratisk emne, der er langt fra de flestes hverdag, og formidle det, så man virkelig forstår omfanget af problemet. Det er graverjournalistik gjort lettilgængeligt. Det er en systemhistorie, der er fortalt, så man kan mærke den.

Sådan lyder begrundelsen fra komiteen, der dette år bestod af Kristoffer Eriksen, Poul Madsen, Chris Kjær Jessen, Emil Ellesøe Ditzel, Gitte Rabøl og Frauke Giebner.

Det var ikke ventet

Ud over Nicolaj Kenneth Pedersen og Thor Hedegaards projekt var tre andre projekter nominerede til Journalistikprisen. Og det var nogle hårde konkurrenter, hvis du spørger vinderen.

Vi har ikke en gang snakket rigtig sammen. Jeg prøvede at ringe til ham i går aftes, men han skrev til mig, at klokken var fire om natten, der hvor han var, så hvad jeg egentlig ville. Nicolaj Kenneth Pedersen, vinder af KravlingPrisen 2019

- Jeg havde ikke forventet det, fordi det var nogle hårde, vi var oppe i mod, fortæller Nikolaj Kenneth Pedersen og fortsætter:

- Så det kom virkelig bag på mig.

Thor Hedegaard var ikke med til at få overrakt den fornemme pris, da han lige nu er på ferie i Asien. Men Nicolaj Kenneth Pedersen fik da formidlet den gode nyhed videre.

- Vi har ikke en gang snakket rigtig sammen. Jeg prøvede at ringe til ham i går aftes, men han skrev til mig, at klokken var fire om natten, der hvor han var, så hvad jeg egentlig ville. Og så skrev jeg, at vi havde et problem, fordi vi skulle finde ud af, hvordan vi deler prisen, fortæller Nicolaj Kenneth Pedersen.

Han fortæller, at de 10.000 kroner enten skal bruges på fejring af prisen eller på at gøre sig selv til bedre journalister.

