BEMÆRK: TV 2/Fyn rykker helt tæt på de unge nu

Unge danskere bruger kun pletvist danske medier. Måske fordi der sjældent er indhold i danske medier for unge danskere. Det gør TV 2/Fyn nu op med. I denne uge har ”Bemærk” en helt nyoprettet fagredaktion, der skal levere nyheder og aktualitet til unge fynboer, premiere:

- Stemmedeltagelsen blandt unge steg ved kommunalvalget sidste år dobbelt så meget på Fyn som andre steder i Danmark. Det skyldtes medie- og demokratiprojektet Stem’rne, som de fynske mediehuse, SDU og de fynske gymnasier stod bag. Det var en kolossal succes, for det viste os, at unge fynboer i høj grad er interesseret i nyhedsstof. Hvis vi medier vel at mærke dækker nyheder, der er relevante for de unge og fortalt til de unge. Det løfter vi nu et niveau op med ”Bemærk” og gør til fast, daglig del af vores journalistik, siger Esben Seerup, direktør på TV 2/Fyn.

FAKTABOKS BEMÆRK er en ny fagredaktion på TV 2/Fyn

Producerer journalistisk indhold til de 18-årige fynbo

9 medarbejdere

Faceboook.dk/bemærk

www.tv2fyn.dk/bemærk

TV 2/Fyns ”Bemærk”-redaktion består af otte-ni unge reportere, fotografer og grafikere, der har indkredset den fynske 18-årige på en ungdomsuddannelse som sin primære målgruppe.

”Bemærk” tager afsæt i de unges dagsorden og har en stærk tro på, at regionalt og lokalt, nært indhold selvfølgelig interesserer en ung målgruppe, når det bare gøres interessant for dem.

- Vi har i opstarten lavet interviews med over 40 18-årige fynboer, og interessen for nyheder og aktuelle historier, der handler om dem selv, deres hverdag og værdier er overraskende stor. De unge har bare ikke følt, at der var nogen, der gav dem det indhold. Så det gør vi fra nu af, fortæller Rikke Bekker, der er udviklings- og redaktionschef på TV 2/Fyn.

BEMÆRK udkommer primært på sociale og digitale medier og tager med første den nye fagredaktion tilgangen til unge-stoffet lige så seriøst som andre stofområder.

- Vores første historie handler om, at flere og flere unge tager bilen til skole – også selvom de kun har tre kilometer. Det giver selvsagt en smule udfordringer på parkeringspladserne rundt omkring. Eleverne efterlyser mere plads, mens rektor opfordrer til at tage cyklen. Vi belyser sagen og håber på dialog og debat, fortæller Sofie Dambæk Rasmussen, som er daglig Bemærk-redaktør TV 2/Fyn.