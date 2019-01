TV 2's direktør stopper efter 11 år

Merete Eldrup stopper som direktør for TV 2 efter 11 år. Hun fortsætter dog på posten, indtil en ny administrerende direktør er på plads, oplyser TV 2.

Direktøren har på et bestyrelsesmøde tirsdag meddelt TV 2's bestyrelse, at hun ønsker at takke af som direktør efter 11 år i stillingen for i stedet at forfølge en bestyrelseskarriere på fuld tid.

- TV 2 er en helt unik virksomhed befolket af fantastiske mennesker, som har været en del af min hverdag i mange år. Jeg har elsket min tid på TV 2, og det er derfor også en meget svær beslutning, jeg har truffet, siger Merete Eldrup i en pressemeddelelse.

- Jeg ønsker at være mere aktiv i bestyrelsesarbejde og tror på, at jeg vil få glæde af at skrue mit arbejdsliv sammen på en ny måde de kommende år, forklarer hun.

Merete Eldrup sidder i bestyrelsen hos blandt andet banken Nykredit, analyseinstituttet Rambøll og forlaget Gyldendal.

Formand: Vi mister en dygtig direktør

Jimmy Maymann, der er bestyrelsesformand i TV 2, ser positivt på fremtiden trods direktørens farvel.

- I en situation som denne glædes man over, at TV 2 har et stærkt ledelsesteam og en masse dygtige medarbejdere, og vi ser derfor fortrøstningsfuldt på fremtiden, på trods af at vi mister en dygtig direktør i Merete, siger Jimmy Maymann.

Det er uvist, hvem der overtager direktørjobbet efter Merete Eldrup.

Økonomiske udfordringer på TV 2

Merete Eldrup er 55 år og har været administrerende direktør på TV 2 siden december 2007. TV 2 har hovedsæde på Kvægtorvet i Odense - med en lige så stor afdeling på Teglholmen i København. Merete Eldrup bor i København.

Da Merete Eldrup kom til TV 2, havde medievirksomheden store økonomiske udfordringer.

I Merete Eldrups tid på TV 2 er udfordringerne blevet løst - blandt andet med indførelsen af abonnementsbetaling på hovedkanalen.

Derudover har TV 2-familien seks kanaler og en række digitale platforme, særligt streamingtjenesten TV 2 Play, der de seneste år - som mange andre streamingtjenester - har oplevet vækst.

I 2017 havde TV 2 et overskud på flere end 300 millioner kroner.