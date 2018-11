Tæt tåge over Fyn - senere kommer solen

DMI advarer mod tåge flere steder. Varslet går frem til klokken 09.00 onsdag, og i det fynske område advares der mod nedsat sigtbarhed på Nordfyn og Faaborg-Midtfyn.

Overalt er der risiko for, at sigtbarheden er under 100 meter. Dermed ligger varslet i kategorien "voldsomt vejr".

I denne forbindelse betyder det, at den "tætte tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld", skriver DMI og råder til forsigtig kørsel.

Trafikanter skal således være opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Til morgen og i formiddag #tåge mange steder 🌫️, og nogle steder så tæt som `ærtesuppe´. Så vær forsigtig i morgentrafikken 🚴‍♀️🚴‍♂️🚗⚠️https://t.co/6YfhddhpbO pic.twitter.com/8MOXazhMhr — DMI (@dmidk) November 7, 2018

Men i løbet af onsdagen kommer der lidt eller nogen sol flere steder i det fynske områder, lyder der fra DMI.

Temperaturen kommer op på mellem 10 og 13 grader. Vinden bliver let vind fra syd og sydøst.

Fra sidst på eftermiddagen eller i aften kan der igen komme tåge flere steder, ud på natten mere skyet vest fra og nogen sigtbedring.

Temperaturer ned omkring 7 grader Vinden bliver svag til jævn omkring syd.