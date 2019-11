Tykkere gasrør sikrer byudviklingen i Middelfart

Når den kommende Baltic Pipe gasledning skal etableres, bliver der lagt tykkere rør ind syd om Middelfart.

De tykkere rør er resultatet af en længere dialog mellem kommunen og Energinet, der står for at anlægge gasledningen - ligesom der i starten af august blev sendt en klage over Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til etablering af gasledningen.

I Middelfart har borgmester Johannes Lundsfryd (S) og resten byrådet nemlig været bekymret for, at Baltic Pipe vil skade byens muligheder for at udvide med nye byggegrunde syd om byen.

- Når man lægger sådan en gasledning, skal der være en vis byggeafstand af sikkerhedsmæssige årsager, og der kan man sige, at der har vi været meget påholdende i vores argumentation, og det ser ud til, at vi har fået en lille indrømmelse - forstået på den måde, at det eneste sted i Danmark, hvor der bliver lavet en ændring, er faktisk lige her omkring Middelfart, siger borgmesteren.

Udviklingsområde bliver ikke påvirket

Ændringen består i, at gasledningens stålrør bliver gjort tykkere, og dermed kan der bygges boliger tættere på den nedgravede ledning. Derfor bliver det kommende byudviklingsområde syd for Middelfart By som udgangspunkt ikke påvirket af ledningen.

Og det er enormt vigtigt for Middelfarts fremtidige udviklingsmuligheder, at rørene nu bliver forstærket, så der stadig kan bygges nye boliger i byen.

- Når vi er i en situation, hvor vi er et af de hurtigst voksende områder i Danmark, så har vi brug for byggegrunde, og det ser ud til, at vi nu har fået den indrømmelse, således at vi fortsat kan udvikle byen mod syd.

Baltic Pipe, der skal transportere gas fra Norge til Polen, skal efter planen være i drift fra oktober 2022.