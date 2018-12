Tyrkisk restaurant i gågaden får bøde for manglende rengøring

Alanya Kebab House i Østergade i Faaborg er blevet tildelt en sur smiley af Fødevarestyrelsen, der ligeledes har givet restauranten en bøde på 5.000 kroner på grund af mangelfuld rengøring.

Læs også 30 år gammel italiensk restaurant får bøde og sur smiley

Under et kontrolbesøg konstaterede Fødevarestyrelsen, at gulvet i restaurantens mellemgang indeholdt gammelt skidt og aske fra cigaretter.

Derudover blev der på gulvet i det bagerste køkken fundet madrester og skidt.

Ikke gjort rent for nylig

Alanya Kebab House erkender, at rengøringen i mellemgangen ikke har været optimal.

- Det er gamle cigaretskod, der har ligget længe, og jeg har ikke gjort rent for nylig i mellemgangen, lyder det fra ejeren.

Det er langtfra første gang, at Alanya Kebab House ifølge Fødevarestyrelsen ikke har styr på tingene.

På tre af de seneste fire kontrolbesøg har restauranten fået anmærkninger, og det betyder, at Alanya Kebab House får to gebyrpålagte kontrolbesøg, der skal følge op på rengøringen.

Smiley-ordningen har eksisteret siden 2001 og giver med jævne mellemrum restauranter og caféer et mere eller mindre smilende ansigt eller en sur smiley. Sure smileyer medfører bøder eller politianmeldelser.