Tysk koncertarrangør trækker sig ud af Tinderbox

FKP Scorpio har valgt at sælge sin ejerandel til festivalchef Brian Nielsen og de to andre ejere i Tinderbox og Northside-festivalerne.

FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH har solgt sine andele i festivalerne Tinderbox og NorthSide til Down The Drain Holding ApS.

Down the Drain Holding ejes af festivalchef Brian Nielsen, Flemming Myllerup og Mads-Kristian Sørensen.

Salgsprisen er ikke oplyst.

Læs også Pjækkeri: Tinderbox kræver 300 kroner af sine frivillige

FKP Scorpio vil fortsat eje en mindre minoritetsandel af selskabet Beatbox Entertainment Aps, som fortsætter med at booke artister til festivalerne.

- Vi vil gerne takke det danske team for det gode samarbejde så langt, og vi er glade for at kunne fortsætte at samarbejde med Mads Sørensen og resten af Beatbox-teamet, udtaler Folkert Koopmans, CEO i FKP Scorpio i en pressemeddelelse.

- Vi har i længere tid ønsket at konsolidere festivalerne under Down The Drain-paraplyen som i dag fungerer som Nordens største uafhængige koncert- og festivalarrangør, og vi er glade for, at det nu er faldet på plads, udtaler Brian Nielsen, direktør i Down The Drain Group.

Down The Drain ejer i dag 100 procent af festivalerne NorthSide og Tinderbox, majoriteter i Beatbox Entertainment og Komos Festival, samt en andel af Haven Festival.

Læs også Scorpio skaber vækst i Norrköping

Tinderbox i 2016 gav et overskud på ni millioner kroner før skat, og før festivalen i 2017 var egenkapitalen i minus med 21 millioner kroner.

Northside-festivalen gav i 2016 et underskud på 3,4 millioner kroner.

Der er endnu ikke offentliggjort regnskab for 2017.

Odense Kommune støtter Tinderbox med 23,4 millioner kroner via en tilskuds- og en sponsorpakke.

I år har Tinderbox krav på tre millioner kroner i tilskud til udbetaling i november 2018.