Onsdag åbnede den tyske milliardkoncern Schunk dørene for 11. gang til roboteventen 'Expert Days'. Hidtil har det været i hovedsædet i Stuttgart, men i år sker det for første gang i virksomhedens historie i et andet land.

Stedet er Odense og dermed i centrum af det danske roboteventyr under temaet: "Towards Open Robotics. Det er den stærke udvikling i det fynske robotmiljø og de mange nye startups, som trækker i koncernen.

- Min far siger altid til mig, at hvis du rejser til udlandet, så lærer du mere, end hvis du bliver hjemme. Vi skal åbne for netværket og fællesskabet omkring robotterne. Derfor valgte vi Odense, siger den øverste koncernchef Henrik Schunk.

International anerkendelse

I Odeon kan man i disse dage se det nyeste indenfor fremtidens robotter fra 13 forskellige udstillere, og der vil være flere danske oplægsholdere på programmet. Blandt andre Søren G. Aarhus, som er udviklingschef i Odense Robotics.

Ifølge ham er det en stor international anerkendelse af det fynske robotmiljø, at den tyske koncern vælger at placere eventen i Odense.

Den store fordel er, at her i Odense er der ikke så mange mennesker. Holdånden er stærkere. Henrik Schunk, adm. direktør i Schunk

- Mere avler mere på den her måde. Det giver noget publicity til Odense, og det er ret stort, at store udenlandske virksomheder faktisk vælger at placere en event her i Odense, siger han.

Schunk har samarbejde og kunderelationer med flere virksomheder i den voksende robotklynge. Koncernen fik et godt øje til den fynske robotklynge for to år siden, hvor koncernen samlede sine danske aktiviteter på Fyn.

- Her er meget, jeg kan lære. Her i Odense har de gjort et perfekt arbejde med at samle den videnskabelige verden med startup-virksomheder og de etablerede robotproducenter. Man har lavet et virkelig godt setup mellem disse tre, og så er det vigtigt, at byen er åben for det og støtter, siger Henrik Schunk.

Den tyske koncern tæller over 3.400 medarbejdere på landsplan og har en samlet årlig omsætning på over 3,7 milliarder kroner. Robotgiganten leverer systemer og udstyr til virksomheder i robotbranchen og har specialiseret sig i at lave gribearme til de små samarbejdende robotter.

Læs også Robotstatus: Det går ufattelig godt

Holdånden er unik

Henrik Schunk var ikke i tvivl om, at årets event kom til at ligge bedst med en placering i Odense og med Odense Robotics, som han mener at kunne lære en del af.

- Den store fordel er, at her ikke er så mange mennesker. Holdånden er stærkere. Vi har mange strategiske partnerskaber omkring vores universiteter, byerne og industrien. Men jeg kender ikke en specifik situation, som ligner den her i Odense, hvor holdspillet er så intenst, siger Henrik Schunk.

170 deltagere vil gæste Odeon i løbet af de kommende dage. Udover et stort internationalt skulderklap kan det også være startskuddet til nye samarbejder, mener Søren Aarhus fra Odense Robotics.

- Deltagerne får en masse viden med sig om, hvad der sker på robotområdet, og hvad der foregår her i Odense. Det kan sagtens kaste noget forretning af, både for virksomhederne men også for resten af byen på den længere bane, mener han.