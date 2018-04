Tyske kejsere får fyrstelig velkomst på Nordfyn

Humlemagasinet i Harndrup markerer 100-året for afskaffelsen af det tyske kejserrige med en udstilling, der også tæller den sidste kejsers kuffert.

- Ham her, det er Frederik Wilhelm den 1., fortæller Peder Pedersen, daglig leder af Humlemagasinet i Harndrup, og peger på et portræt på væggen. Hastigt går han videre i udstillingen, der er fyldt med farvestrålende møbler, nips og porcelæn og en sand collage-eksplosion af kejserlige portrætter.

- Her har vi Frederik den Store, og her er Frederik Wilhelm den Tredje. Hmm... Jo, herovre har vi Augusta. Hun har faktisk en dansk historie, pointerer Peder Pedersen og begynder at gå i dybden med fortællingen.

Peder Pedersens viden om det tyske kejserrige er vokset de seneste tre måneder, hvor han har gjort udstillingen færdig. Foto: Morten Albek

Den må de besøgende selv opsøge. Og der ER mange, lange og interessante historier der knytter sig til udstillingen "Fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm den 2.".

- Jamen det begynder jo at hænge fast, når man arbejder med materialet. Det har jeg gjort siden januar, og nu mangler jeg blot nogle enkelte skilte, så er det hele klar, slår Peder Pedersen fast. Hans udtalelse er dog ikke helt korrekt og han skynder sig at tilføje:

- Jeg har i tre-fire år vidst, at jeg i 2018 ville lave en udstilling om de tyske kejsere. Så har jeg haft mulighed for at købe noget nyt porcelæn, eller finde noget der passede til udstillingen.

Humlemagasinet rummer også andet

Humlemagasinet i Harndrup byder hvert år på en ny udstilling udover dem, som stedet i forvejen er kendt for. I en årrække har Humlemagasinet både budt på dukkemuseum, humlemuseum og en permanent udstilling om Sigfred Pedersen. Derudover står Pedersen Pedersen partner Ole Bjørn Pedersen for et haveanlæg, der breder sig ud over 10 tønder land, og hele tiden fornys i samarbejde med en større gruppe frivillige.

Ole Bjørn Pedersen og Peder Pedersen åbner også deres egne stuer for de besøgende. Foto: Morten Albek

Tilbage til årets udstilling om det tyske kejserdømme. En fortælling der kan synes ganske malplaceret på Fyn.

Både i ind- og udland køber Peder Pedersen effekter, der kan være med til at forbedre udstillinger. Som disse tinsoldater der er købt i Tyskland. Foto: Morten Albek

- Jamen jeg kigger altid på årstal og hvad der nu måtte passe. Og den sidste, tyske kejser blev sendt i eksil i 1918, da Første Verdenskrig sluttede. Det er en interessant historie. Det kan jeg godt li´ at fortælle, for der er mange, der ikke ved særlig meget om historie i dag. Bliver der lidt hængende, og skaber det interesse for at vide mere, så er jeg glad, slår Peder Pedersen fast.

Man tvivler ikke på ham, når man følger ham rundt i udstillingen og lytter til hans viden, der stikker dybt. Levende beretter han om familieforhold på kryds og tværs mellem de europæiske kejser- og kongehuse. I løbet af rundturen når han også frem til det, som han føler, er årets højdepunkt.

- Dette er den af Kejser Wilhelm den 2.´s kufferter. Den blev brugt, da han rejste i eksil i Holland. Jeg har lånt den af en kvinde, der kommer op åbner udstillingen. Hun bor på Fyn og er ud af den slægt der ejede det slot, som den tyske kejser i en periode boede på. Den kuffert er jeg glad for, at vi har kunnet låne. Det er den ægte vare, siger Peder Pedersen.

Efterkommer efter kejser inviteret

En begivenhed vil dog kunne overstråle kufferten og de hundredvis af genstande, hvis det skulle blive til virkelighed.

- Jeg har forsøgt at kommer i kontakt med overhovedet for slægten Hohenzollern, der er efterkommerne af de tyske kejsere. Han hedder Georg Frederick og bor i Tyskland. Jeg har skrevet til ham og inviteret ham, men har ikke hørt noget endnu. Hvis han kommer, ja, det ville være stort, indrømmer Peder Pedersen.

Humlemagasinet i Harndrup Startet i 1990 som et lille galleri.

Udover museer og haveanlæg er der også butik og café.

I dag får stedet årligt besøg af over 14.000 gæster.

De 10 tønder land have består af 25 temahaver.

En af årets nyheder et et orangeri der står færdig i starten af juni.

Både inde og yder frivillige hjælp til at holde udstillinger og anlæg.

