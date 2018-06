Tyske stenkastere risikerer livsvarigt fængsel for mordforsøg

De to unge på henholdsvis 18 og 19 år risikerer at blive tiltalt for mordforsøg. De kan dog slippe billigere i kraft af deres unge alder.

Statsadvokaturen i Flensborg vil forsøge at få de to unge, der har tilstået en stribe stenkast fra motorvejsbroer, dømt for mordforsøg.

Det skriver Flensborg Avis.

Den ledende statsadvokat i Flensborg, Ulrike Stahlmann-Liebelt, ser særdeles alvorligt på de mange stenkast, der begyndte i februar 2018.

De to unge på henholdsvis 18 og 19 år, der blev anholdt torsdag aften, har allerede erkendt at stå bag ikke færre end 19 tilfælde af stenkast på motorvej A7 syd for Frøslev grænseovergang og motortrafikvej B200 gennem Flensborg.

Dansk kvinde alvorligt kvæstet

Det alvorligste tilfælde fandt sted 8. maj, da de to på den første motorvejsbro syd for den dansk-tyske grænse kastede en kæmpe sten ned mod en personbil, hvorved en dansk kvinde blev alvorligt kvæstet.

Stenen røg gennem bilens forrude og ramte kvinden, inden den røg igennem bagruden. Kvinden slap ifølge politiet kun med nød og næppe for at blive dræbt på stedet, skriver Flensborg Avis.

Stenene blev større og større

I de fleste andre tilfælde var der tale om materielle skader, men fælles for de mange stenkast var, at de to unge mænd hver gang valgte at bruge større og større sten.

Siden da har politiet brugt store ressourcer på efterforskningen, og gennembruddet kom tirsdag aften, da de to unge mænd blev anholdt og varetægtsfængslet.

De to mænd er fra lokalområdet.

Politiet kender endnu intet til motivet bag de mange stenkast, men de to har under de første afhøringer erkendt at stå bag ikke færre end 19 tilfælde af stenkast. De indgår nu alle i den videre efterforskning, skriver Flensborg Avis.