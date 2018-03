Tyv begik flere indbrud på samme vej: To gange blev han opdaget

Lørdag nat blev en indbrudstyv på spil i Hjallese forstyrret i sit foretagende hele to gange. Han er stadig på fri fod.

En indbrudstyv var tre gange på spil på samme vej i Odense lørdag nat. To gange opdagede beboerne på Torpvej gerningsmanden.

Fyns Politi modtog første anmeldelse om indbrud på vejen i Hjallese klokken 23.23. Den næste i rækken blev ringet ind klokken 02.37.

Ved tyvens andet indbrud vækkede han husets beboer, da han brækkede et vindue op. Godt og vel to timer senere forsøgte tyven sig igen med et hus, han havde udset sig på Torpvej.

Tyven nåede at afliste en rude og komme ind i hjemmet, men her stod han pludselig ansigt til ansigt med husets kvindelige beboer. Derfor tog tyven flugten uden tyvekoster.

Manden er endnu ikke anholdt. Han beskrives som værende 22 år, 180 centimeter høj, tynd og piercet i underlæben. Han var under tyveriet iført mørk hættetrøje.

