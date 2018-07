Tyv stjal penge doneret til alvorligt syge børn på McDonald's

Gerningsmanden klippede stålwire til tre indsamlingsdåser over og slap af sted med pengene.

Der har natten til mandag været indbrud på fastfoodrestauranten McDonald’s på Johannes Jørgensens Vej i Svendborg. Det oplyser Fyns Politi.

Tyven har ved firetiden mandag morgen fået adgang til restauranten ved at kravle ind af et vindue.

Herefter har gerningsmanden været oppe ved kasseapparaterne for at forsøge at finde kontanter eller andet af værdi.

Stjal penge til børnehospital

Ifølge politiet er tyveknægten sluppet af sted med tre indsamlingsdåser til Ronald McDonalds børnehospital.

Dåserne var sat fast med en stålwire, som var klippet over. Det vides ikke, hvor mange penge gerningsmanden har stjålet.

Tyven kravlede herefter ud af det samme vindue, han var kommet ind af.

Læs også Beruset mand kørte stjålen gummiged ind i stengærde

Alvorligt syge børn og børnehospital i Odense

Kunder, der har doneret penge til børnehospitalet, har ufrivilligt givet penge til tyveknægten.

Pengene skulle ellers været gået til alvorligt syge børn og et nyt hospital i Odense, der ifølge McDonald’s står færdigt i 2022.

Ronald McDonald BørneFond får hvert år støtte fra en lang række virksomheder og privatpersoner, og en af de største donationer kommer fra indsamlingsbøsserne i de danske McDonald’s-restauranter.