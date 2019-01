Fuld og narkopåvirket: Tyv rammer patruljevogn med læsset trailer 

Fyns Politi fik meldingen om et tyveri fra virksomheden Danish Agro i Kværndrup klokken 01.12. Da en patruljevogn nåede frem til Danish Agro på Nyvej, holdt en bil med en læsset trailer foran virksomheden.

Traileren var proppet med dunke med motorolie og sprinklervæsker, der stammede fra et indbrud hos Danish Agro. Politiet forsøgte at stoppe tyven, men i stedet valgte manden at køre afsted med sine tyvekoster i traileren.

Læs også Væltet trailer skaber problemer på Storebæltsbroen

Politiet satte efter manden, og på Hovedvejen i Kværndrup stoppede manden sin bil. Men i stedet for at stige ud af sin bil, bakkede han pludselig sin trailer direkte ind i politiets patruljevogn.

Politiet fik trods påkørslen kort efter anholdt tyven.

Den 25-årige mand var påvirket af både alkohol og stoffer og kan nu se frem til at blive sigtet for indbrud, bevidst påkørsel og for at køre bil i påvirket tilstand uden kørekort.

Læs også Fyns Politi i stor våben- og narkorazzia: Fem personer anholdt