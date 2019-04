Indbrud i nedbrændt iværksætterhus: Tyve forsøgte at stjæle dyr kaffemaskine fra brandtomt

Tirsdag 4. april udbrød en voldsom brand i kontorfællesskabet Munk House på Egelundsvej i det sydlige Odense.

Nu har tyve brudt ind i den nedbrændte bygning for at forsøge at stjæle blandt andet en stor kaffemaskine, der er installeret i et køkken i bygningen.

Gerningsmændene forsøgte at fjerne en kaffemaskine. De havde nået at demontere et rør, men det ser ud til, at de er blevet afbrudt Helge Munk

Det bekræfter bygningens ejer, Helge Munk, over for TV 2/Fyn.

I politiets døgnrapport beskrives det, at stuetagen var afdækket med træplader efter branden, og at det var en af disse plader, der var blevet afmonteret. Under træpladen var en rude, som var intakt. Den rude knuste indbrudstyvene for at komme ind i den brændte bygning.

- Gerningsmændene forsøgte at fjerne en kaffemaskine. De havde nået at demontere et rør, men det ser ud til, at de er blevet afbrudt, siger Helge Munk.

Han har endnu ikke noget overblik over, om det er lykkedes tyvene at stjæle andre effekter fra den nedbrændte bygning.

Forsikringssag

Det er nu firmaet Recover, der har opsyn med brandtomten. Ifølge Helge Munk har forsikringsselskabet afleveret en foreløbig skaderapport, og inden for et par måneder vil det formentlig være afgjort, om bygningen skal genopbygges.

Vurderes bygningen at være skadet mere end 50 procent, kan Helge Munk selv træffe beslutning om, hvorvidt han ønsker bygningen genopbygget.

Den er dog stærkt skadet efter den meget omfattende brand, der raserede bygningen i mange timer.

Erhvervsmanden fortæller til TV 2/Fyn, at han har modtaget politiets foreløbige undersøgelse af branden. Den bekræfter, at politiet fortsat hælder til den teori, at det var et cigaretskod, der antændte branden på bygningens træterrasse.

Forsikringsselskabet vurderer ifølge Helge Munk ikke, at der er mulighed for at få skadesudgifterne dækket via såkaldt regres – altså ved at sagsøge den eller de personer, som måtte have forårsaget branden.