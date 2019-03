Taget på fersk gerning: Tyve knoklede med boltsaksen

Vidner kontaktede søndag aften politiet og fortalte, at to mistænkelige mænd bevægede sig rundt i det sydvestlige Odense omkring Bondovej.

Da en patruljevogn klokken 21.30 kørte til området, blev to mænd grebet på fersk gerning, mens de med en boltsaks forsøgte at komme igennem et stålhegn ind til bilforhandleren Vestergaard Auto på Bondovej.

Læs også Cykeltyv ville knalde boltsaks i hovedet på civil betjent

De to udenlandske mænd blev anholdt, og politiet skal mandag morgen afhøre de to formodede indbrudstyve.

Politiet vil ikke udelukke, at de to mænd vil blive sigtet for andre indbrud eller indbrudsforsøg.