Tyve på spil: Stak af og løb direkte ind i patrulje

Natten til søndag forsøgte to mænd at begå indbrud. Hele to gange forsøgte de uden held, og da de stak af fra det andet forsøg, løb den ene tyv direkte ind i en politipatrulje.

Klokken 1.49 modtog Fyns Politi en anmeldelse om indbrud på Møllergade i Svendborg. To tyve var i færd med at bryde ind i en ejendomsmægler, hvor de lige nåede at sparke ruden ind. Men de bliver afbrudt af anmelderen og stikker tomhændet af fra stedet, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Fredensborg.

Klokken 1.53 modtog politiet endnu en anmeldelse om indbrud.

- Der er tale om de samme to, siger Lars Fredensborg.

Denne gang forsøgte de med en privat villa.

De to gerningsmænd gik om bag villaen og skaffede sig adgang til villaen via en bagtrappe. Inde i køkkenet skramlede de rundt og åbnede skabe, hvilket fik ejeren af villaen til at vågne og komme ned og afbryde dem.

Løb ind i patrulje

Ejeren konfronterede de to mænd og forsøgte at tilbageholde dem. De kom derfor op at slås. De to mænd kom fri af håndgemænget, men havde på vejen efterladt en jakke og en sort taske. Den sorte taske indeholdt en bærbar computer og øldåser.

Læs også Ung kvinde sparkede politibetjent i skridtet

Efter at have været løbet cirka 50 meter løb den ene gerningsmand direkte ind i en politipatrulje og blev anholdt på stedet.

Den anholdte gerningsmand er en 23-årig mand fra Kolding, der lige nu gæster Odense Politigård.

Den anden gerningsmand er kendt af Fyns Politi.

- Ham regner vi med at finde i løbet af i dag, siger Lars Fredensborg.