Tyve ripper biler ved Rosengårdcentret: Signe fik stjålet 2,5 års arbejde

Til sommer bliver Signe Schmidt Jensen student, men vejen dertil bliver en smule sværere, efter tyve torsdag stjal hendes computer med eksamensnoter ved Rosengårdcentret. Flere har oplevet lignende indbrud i biler.

Torsdag formiddag brød en eller flere tyve ind i Signe Schmidt Jensens bil, mens den holdt parkeret foran blå indgang ved Rosengårdcentret i Odense. Væk var både tyven, Signe Schmidt Jensens skoletaske, computer og to et halvt års noter.

19-årige Signe Schmidt Jensen bliver student fra Tornbjerg Gymnasium til sommer, og selvom det på en grå februardag føles som uendelig lang tid til den varme sommerdag, hvor huerne sættes på hovedet, og studentervognene ruller ud i gaderne, rykkede den lykkelig dag endnu længere væk den februardag, der var indbrud i bilen.

- Noterne er det værste af det hele. Det er næsten tre års arbejde, der er væk, siger Signe Schmidt Jensen til TV 2/Fyn.

Sammen med tre kammerater var hun i pausen kørt fra gymnasiet til Rosengårdcentret for at spise frokost. Cirka klokken 11.30 parkerede hun bilen, og de fire venner var væk i 25 minutter.

- Da vi kommer ud derfra, er låsen på bilen lidt skæv, men vi tænker ikke mere over det. Vi tror faktisk bare, at det er en bildør, der er slået op i bilen, fortæller gymnasieeleven.

Læs også Maskerede mænd stjæler tasker fra cyklister ved Rosengårdcentret

Sådan så bildøren ud, efter indbrudstyve havde skaffet sig adgang til bilen. Foto: Privat

Låner noter

Først da Signe Schmidt Jensen og de andre er tilbage på skolen, opdagede de tyveriet.

- En af mine venner siger: "Hvor er vores tasker henne?". Vi tror først, han bare siger det for sjov, så vi griner lidt af det, men kan godt se på ham, at det ikke er for sjov.

Ved et grundigere blik var det tydeligt, at ubudne gæster havde kigget bilen igennem.

- Den klap, der er ovenpå bagagerummet, så man ikke kan kigge ind, er ødelagt. Helt revnet og gået i stykker. Det eneste, der er blevet stjålet er vores tasker med computere og noter, siger Signe Schmidt Jensen.

Læs også Stak ild i varebil efter trafikuheld ved Rosengårdcentret

Men det er sådan set også slemt nok for Signe Schmidt Jensen og de andre, der om mindre end et halv år skal til den absolut sidste studentereksamen.

- Jeg håber, der er nogen fra klassen, der vil være søde at sende os deres noter, for vi skal jo blive studenter til sommer.

Ifølge Signe Schmidt Jensen er skolens ledelse blevet informeret om tyveriet, og deres klasselærer har fritaget dem for afleveringer for nu.

Flere udsat for det samme

Signe Schmidt Jensen skrev torsdag et Facebook-opslag om tyveriet i håb om, at noterne kan spores og findes igen. Opslaget er i skrivende stund delt flere end 1.000 gange og har fået lige så mange kommentarer.

Flere Facebook-brugere giver udtryk for, at de har oplevet lignende tyverier fra Rosengårdcentrets parkeringspladser.

- Jeg var ude for nøjagtig det samme den 10. januar ved Rosengårdcentret, skriver Jeanette Sørensen.

Jane Strunge har haft samme oplevelse.

- Min datter fik også rygsæk med studiecomputer stjålet ved Rosengårdcentret. Vi var heldige, at vi blev ringet op af Padborg Politi, der havde taget en varevogn i Tyskland. Vi mødte flere på stationen i Padborg, som kom for at hente ting fra samme varevogn.

Efter tyveriet kontaktede Signe Schmidt Jensen Rosengårdcentret, der tilsyneladende også før har hørt om indbrud i biler på parkeringspladserne.

- Vi ringede til Rosengårdscentret, og de sagde, at det var sket mange gange, men at de ikke kunne putte flere vagter på parkeringspladsen, fortæller Signe Schmidt Jensen.

Tyveriet torsdag formiddag er meldt til politiet.