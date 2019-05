Indbrud hos Happel: Tyve smadrede ruder og stjal kostbare tasker

Tøjbutikken Happel har natten til onsdag fået besøg af to indbrudstyve. Gerningsmændene smadrede ruderne i butikken og stjal efterfølgende nogle dyre tasker.

Udover de smadrede ruder og manglende tasker, så så anmelderne også to mænd af dansk udseende flygte væk på en knallert, som også formodes at være gerningsmændene.

- Èn af de to mænd, som begik indbruddet er kommet til skade. Det er sket under selve forløbet, hvor han, ifølge anmelderen, har gjort det på sådan en måde, at han ikke har kunne undgå, at komme til skade, siger vagtchefen for Fyns Politi Sten Nyland til TV 2/Fyn.

Læs også Beboere får mand fanget: Mand mistænkt for indbrud og brandstiftelse

Hvordan manden var kommet til skade, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt.

Tøjbutikken Happel ligger på Gråbrødre Plads i Odense - indbruddet fandt sted omkring klokken fire natten til onsdag.