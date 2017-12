Tyve stjal fyrværkeri: Nu er salget kommet i gang

Ukendte gerningsmænd tømte midt i december to containere for fyrværkeri i Munkebo. Her to uger efter er der igen kommet nyt fyrværkeri i containerne klar til salg.

- Vi har i nat haft indbrud, og vi har derfor fået tømt containerne med fyrværkeri hurtigere end beregnet. Sådan skrev Munkebo Boldklub Forældreforening på Facebook lørdag den 16. december.

Det er Munkebo Boldklub Forældreforening og Lindø Rugby Sport Club, der står for fyrværkerisalget. Overskud fra salget går til de to lokale sportsklubber.

Salget at fyrværkeri skulle være begyndt lørdag den 16. december klokken 13, men i nattens løb var klubbens to containere med fyrværkere blevet brudt op og tømt for indhold. I alt blev der stjålet fyrværkeri for 340.000 kroner.

Fyrværkeri var forsikret

Containerne med fyrværkeri var forsikret, men alligevel kan tyveriet betyde et tab for de to klubber. Både tab for det mistede salg i dagene indtil nu, og tab på selvrisikoen på forsikringen.

- Forsikringen have en selvrisiko på 10.000 kroner, men det har en lokal virksomhed, Entreprenørgården Munkebo, været så gavmilde at dække for os, fortæller Kenneth Thomsen, der er kasserer i Lindø Rugby Sport Club.

Klubberne har nu sikret sig med vagter og overvågning, så der ikke sker et nyt tyveri. Det lokale firma Reska har hjulpet med videoovervågning.

- Vi har lavet en vagtordning, og der er sat et kamera op på pladsen, fortæller Kenneth Thomsen.

Klubberne prøver nu at indhente tabet af den manglende omsæning i de to uger, hvor de ikke har haft salg.

- Vi får nok et tab, men vi ved endnu ikke, hvor stort det bliver, siger Kenneth Thomsen.