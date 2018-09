Tyve stoppet med bådmotorer i bilen

To mænd blev natten til tirsdag anholdt med bådmotorer i bilen. Nu skal politiet finde frem til de rigtige ejermænd af motorerne.

To tyveknægte blev natten til tirsdag taget med tyvekoster i bilen i Middelfart.

Det oplyser vagtchefen ved Fyn Politi Thomas Bentsen.

- Klokken cirka kvart over fire bliver to mænd stoppet af en patrulje. Det er et fuldstændig rutinemæssig tjek, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

De to mænd, der viste sig at være fra Nordjylland, er 22 og 26 år. Ifølge politiet havde man stoppet dem, fordi de havde kørt lidt rundt i området.

- Der er jo ikke så mange biler på det tidspunkt af døgnet, så derfor kan man jo ligesom på alle andre tidspunkter også risikere, at man bliver stoppet af politiet, fortæller Thomas Bentsen og fortsætter:

- Det er altså et tilfælde, at vi lige stopper dem her.

Da politiet kigger bilen igennem, som de to mænd kører i, finder de tre bådmotorer.

- Alt tyder på, at de tre motorer er stjålet, men vi skal bare lige finde ud af, hvem de tilhører.