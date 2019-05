Tyvebande sigtes for flere fynske indbrud

Fyns Politi har formentlig opklaret 36 indbrud begået på den vestlige del af Fyn, i Østjylland, Sydøstjylland og Syd- og Sønderjylland.

Siden 9. marts har en fem mand stor tyvebande fra Moldova og Rumænien siddet varetægtsfængslet. Dengang var de sigtet for 29 indbrud, men nu mener politiet, at man kan sigte dem for yderligere syv indbrud.

De ekstra sigtelser er blevet tilføjet anklageskriftet med hjælp fra fynboer og jyder. Det fortæller vicepolitiinspektør i Fyns Politi Jesper Pedersen i en pressemeddelelse.

- Der er tale om en sag med meget store mængder tyvekoster. Vores efterforskere fandt umiddelbart frem til 29 gerningssteder, men derefter valgte vi at gå ud med billeder af et udvalg af de mange effekter, vi ikke kunne stedfæste. Det gav pote. Syv forurettede kunne på billederne genkende deres ejendele, og dermed kan vi nu sigte de varetægtsfængslede i sagen for yderligere syv indbrud, siger Jesper Pedersen.

Tyvekoster for millioner

Dermed er det samlede antal sigtelser oppe på i alt 36. Samtidig kan politiet ikke udelukke, at flere indbrud kan tilføjes rækkelsen af sigtelser i takt med, at politiets efterforskere får opklaret sagerne.

Tyverierne er begået siden midten af februar og frem til anholdelsen i marts. Det var allerede dengang et tip, der førte politiet på sporet af tyvebanden.

Tippet ledte betjentene til to ejendomme på det vestlige Fyn, hvor de fem gerningsmænd var i gang med at pakke store mængder tyvekoster.

Politiet skønner, at der på ejendommene lå tyvekoster til en værdi af flere millioner kroner.

Fyns Politi betegner gruppen som omrejsende professionelle kriminelle. De opholdt sig alle lovligt i Danmark. To var ansat på en fynsk virksomhed.

