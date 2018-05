Tyveri fra redningsbåd: - Det svarer til at pille hjulene af en ambulance

Søredningens redningsbåd i Bregnør Havn i Kerteminde fik sidste fredag blandt andet stjålet skruen, hvilket har sat båden ud af drift.

- Det svarer lidt til at pille hjulene af en ambulance, siger Per Hansen, når han kigger ud på den redningsbåd, som han plejer at være bådfører for.

Søredningens redningsbåd fik sidste fredag stjålet skruen, skrueakslen og dækslet på motoren.

Det er genstande for omkring 50.000 kroner, som i sit fravær har sat båden ud af drift. Det frustrerer Per Hansen.

Når folk får båden i vandet, sker der altid et eller andet Per Hansen, fører af Søredningens redningsbåd i Kerteminde-området

- De mennesker, som har taget det her, har ikke tænkt sig om. Det er andres liv, der sommetider står på spil, siger Per Hansen til TV 2/Fyn.

Kerteminde har overtaget

Per Hansen fortæller, at der i forårsmånederne er omkring fire til seks udkald om ugen, og at der altid er travlt nu, når man vil ud og nyde det gode vejr.

- Når folk får båden i vandet, sker der altid et eller andet, siger Per Hansen

Læs også Truende sjællænder smadrer rude på diskotek: Køler af på stationen

01:21 Per Hansen, der til dagligt er bådfører på den båd, der er blevet udsat for tyveri, er frustreret over det, der er sket. Luk video

De er 14 frivillige redningsmænd i Kerteminde-området, som rykker ud til mange forskellige ting. Det kan være alt lige fra en eftersøgning til en grundstødning.

I den seneste uge, hvor båden i Bregnør Havn har været ude af drift, har Per Hansens kollegaer måtte overtage alarmtelefonen.

Båden i Bregnør Havn dækker ellers Odense Fjord og området nord for Fyn fra Æbelø til Fynshoved over Samsø.

Læs også Dødsulykke: 21-årig dykkede ved vrag med dykkerforbud

Se hele indslaget om tyveriet på den fynske redningsbåd her under: