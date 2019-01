Mistænkeligt indbrud: Tyveri ligner forsikringssvindel

Torsdag aften klokken 22.07 fik Fyns Politi en anmeldelse om et indbrud på Smedebakken i Næsby.

- Vi kommer derud, og vi kan se, at døren til huset er brudt op med et koben, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen, Fyns Politi.

På adressen er der blandt andet blevet stjålet dyr elektronik.

- Det drejer sig om fladskærme, en MacBook, en soundbar, og der er også stjålet en Audi A6, siger vagtchefen.

Men politiet får mistanke om, at de to beboere, en mand og en kvinde, der begger er 21 år, ikke taler sandt, og derfor bliver de anholdt og taget med på stationen.

- Vi bliver mistænksomme, og vi ender med at anholde dem. Det er omstændigheder på gerningsstedet, der gør, at vi fatter mistanke til parret, men dem kan jeg ikke komme nærmere ind på af hensyn til efterforskningen, siger vagtchefen.

Indbrudstyven også fanget

Politiet har også fat i den mand, de mistænker for at have begået indbruddet for parret på Smedebakken, og han er også blevet anholdt.

- Alle tre sidder her på stationen, og de skal nu afhøres. De er sigtet for bedrageri, altså forsikringssvindel, siger vagtchefen.

