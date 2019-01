17 af 17 mulige: Ubesejrede Odense overvinder problemer

Odense Håndbold fortsætter triumftoget i HTH Ligaen.

Jan Pytlicks mandskab var i problemer, men vandt onsdag aften for 17. gang i ligaen i lige så mange kampe i denne sæson.

På udebane mod Viborg vandt Odense med 29-27 og er fortsat suverænt i spidsen i ligaen. For Viborg var nederlaget til gengæld en streg i regningen i kampen om at nå med i slutspillet.

Da TTH Holstebro samtidig vandt 29-25 ude over Silkeborg-Voel ligger TTH og Viborg nemlig begge på 16 point på henholdsvis ottende- og niendepladsen i ligaen. De otte bedste hold går videre til slutspillet.

På forhånd vidste Viborg-spillerne, at kampen mod Odense ville være en svær kamp at hente point i til slutspilsstriden, men hjemmeholdet hang alligevel på langt henne i kampen.

Fynboerne havde længe haft et forspring, da Moa Högdahl efter 40 minutter udlignede til 19-19. Det fik Jan Pytlick til at tage en timeout, og justeringerne hjalp topholdet tilbage i front.

Viborgenserne halsede efter, og da Rikke Poulsen havde svært ved at få tag i Odenses skytter, endte gæsterne med at trække afgørende fra, selv om Viborg i kampens sidste minut kunne have reduceret afstanden til et enkelt mål og sørget for 40 sekunders spænding.

