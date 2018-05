Ud med Gud! Konfirmation om menneskerettigheder på vej på Fyn

Begrebet humanistisk konfirmation er i stille vækst i Danmark. Nu åbner Humanistisk Samfund op for, at man også kan blive humanistisk konfirmeret på Fyn.

I stedet for at tale om Gud og trosbekendelsen, kan de fynske unge forberede sig til konfirmation ved at tale om etik, humanisme, identitet, rusmidler og seksualitet.

I løbet af to intensive weekender med humanistisk konfirmationsforberedelse skal de unge for eksempel tage stilling til, hvilken af menneskerettighederne, de mener, er den vigtigste.

- Der er selvfølgelig ikke noget facit. Men vi vil gerne have dem til at reflektere over, hvad de selv mener, siger Lone Ree Milkær, der er forperson for Humanistisk Samfund, til TV2/ Fyn.

Læs også Lea har fået konfirmationshjælp: Nu er der råd til en gave

Torsdag aften åbner Humanistisk Samfund dørene til et informationsmøde, hvor interesserede unge og deres forældre kan høre om muligheden for at blive humanistisk konfirmeret.

Med aftenens møde åbner organisationen også op for et fynsk konfirmationshold. Tidligere har det nemlig kun været muligt at blive humanistisk konfirmeret i København, Århus og Ringsted.

Rejste til København for at blive konfirmeret

Loke Laustrup fra Svendborg blev i 2017 humanistisk konfirmeret i København.

Ifølge hans mor, Sofie Christiansen, var det Loke selv, der foretog valget.

- Jeg er selv døbt og konfirmeret, men det var vigtigt for os, at Loke selv valgte, hvad han ville. Hvis vi skulle give en fest, skulle der ligge en forberedelse til det. Enten kirkelig eller humanistisk. Han kunne altså ikke bare vælge at blive nonfirmeret, hvis han ville have en fest. Loke tænkte over det et stykke tid, og så nåede han frem til, at han ikke troede på Gud. Og så valgte han den humanistiske konfirmation.

Stigende interesse

Antallet af traditionelle konfirmationer er ifølge Danmarks Statistik faldet på Fyn fra 5.153 i 2006 til 4.458 i 2017.

Samtidig er antallet af humanistiske konfirmationer i vækst. I 2016 blev det til 92 personer, og i 2018 skal hele 194 unge humanistisk konfirmeres.

De har tænkt over, hvad det vil sige at være menneske Lone Ree Milkær, Humanistisk Samfund - om organisationens konfirmander

Men giver det mening at bruge ordet konfirmation, når man ikke bekræfter en tro?

- Vi anerkender, at vi lever i en kulturkristen verden, hvor den kristne konfirmation er en vigtig del af vores historie. Men det er bare et ord, der betyder at bekræfte noget. Og i vores sammenhæng bekræfter de unge også noget. Ikke at de bekender sig til en bestemt tro, men at de har taget stilling til deres eget livssyn. De har tænkt over, hvad det vil sige at være menneske, siger Lone Ree Milkær fra Humanistisk Samfund.

Konfirmationstypen er mere udbredt i Norge, hvor hver sjette konfirmand bliver humanistisk konfirmeret. I 2018 gennemgår et rekordstort antal unge, nemlig 11500 personer, den norske organisation Human-Etisk Forbunds ceremonier, ifølge deres egne tal.

Organisationen i Norge har eksisteret siden 1956. I Danmark har søsterorganisationen Humanistisk Samfund kun udført konfirmationer siden 2010.

Og Lone Ree Milkær mener, de har fat i noget rigtigt, selvom samtalerne med de unge handler om emner, der lige så godt kunne finde sted derhjemme eller på skolen.

- Det kunne sagtens være emner, man taler om i familien eller skolen, men det er langtfra alle, der får snakket om de her ting. Det er vigtigt, at de unge sætter milepæle for sig selv, og med den her type konfirmation vil vi gerne klæde de unge på til at gå videre i livet.

Humanistisk konfirmation på Fyn Man skal deltage i to weekender - den 22. til den 24. februar og den 5.til den 7. april 2019.

Datoen for ceremonien i 2019 er ikke fastlagt

Pris: 3.500 kroner for medlemmer af Humanistisk Samfund. 4.000 kroner for ikke-medlemmer.

Man kan læse mere om konfirmationsmetoden på Humanistisk Samfunds hjemmeside.