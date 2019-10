Tina Carlsson risikerer at miste sin sygepleje: Uden den kan hun ikke overleve i eget hjem

Tina Carlsson fra Vissenbjerg er 54 år og terminal kræftpatient. Hun kan ikke klare sig i sit eget hjem uden sygeplejerskernes behandling.

- Jeg er dybt afhængig af dem. Fuldstændig. Og jeg er så glad for dem, fortæller Tina Carlsson.

De kan lige så godt sige, at de ikke har plads til os i Assens, og at vi kan få sprøjten med det samme. Tina Carlsson, patient, Assens Kommune

Tre gange i døgnet får hun hjælp til ernæring, medicin og smertebehandling i blodåren. En hjælp som har afgørende betydning for hendes hverdag.

- Det betyder at jeg kan være herhjemme i min lille hule. Mine børn og børnebørn bor her. De kan tage skolebussen. Jeg kan have et rimelig normalt liv i den tid, der er tilbage, siger Tina Carlsson.

Flere borgere mister kommunal behandling

Men dét ændrer sig formentlig snart. Tina Carlsson er nemlig en af de patienter i Assens Kommune, som risikerer at miste den kommunale behandling.

- Det giver mig en angst og en uro, siger Tina Carlsson.

Meldingen har chokeret hele familien.

- De kan lige så godt sige, at de ikke har plads til os i Assens, og at vi kan få sprøjten med det samme. Det vil jo være uhyggeligt. Og det er jo ikke kun mig. Vi er jo mange her, siger Tina Carlsson.

Og det er ikke kun Tina Carlsson og hendes pårørende, der er frustrerede. Det samme er de sygeplejersker, som hver dag kommer for at behandle hende.

- Det går direkte ud over vores patienter. Og det er skræmmende. Og det går galt, siger Katrin Johannsdottir, som er sygeplejerske.

Plejen flyttes til sygehuset

Sidste år prøvede Tina Carlsson - efter aftale med sygeplejen - at tage sine væsker selv.

- Det endte med, at jeg tre gange blev indlagt med blodforgiftning og var dødsyg i 14 dage ad gangen. Det kunne jeg simpelthen ikke stå med selv, fortæller Tina Carlsson.

Alternativet til den professionelle sygepleje i hjemmet er altså, at hun skal have adresse på sygehuset.

- Det har jeg ikke lyst til. Og det ville koste ufattelig mange penge at have mig liggende der fra nu af, og til jeg ikke er her mere, siger Tina Carlsson.

Farvel til hver fjerde kommunale sygeplejerske

Tina Carlsson er langt fra den eneste, som risikerer helt at miste sygeplejen fra Assens Kommune. Kommunen vil gennemføre besparelsen ved blandt andet at fratage 100 syge borgere den sygepleje, de i dag modtager. Antallet af plejeminutter til alle øvrige patienter vil samtidig blive beskåret.

Omfattende besparelser på den kommunale sygepleje er nemlig et af elementerne i den budgetaftale, som blev indgået for knap to uger siden.

En aftale som borgmester, Søren Steen Andersen, er tilfreds med i den økonomiske situation, som Assens befinder sig i.

- Det er en god aftale - set i det lys, at det er en bred aftale, hvor 25 ud af 29 byrådsmedlemmer er med og, at vi fik det kredset ind til, at vi skulle finde 38 millioner kroner, siger Søren Steen Andersen.

Budgetaftalen bygger blandt andet på konsulentfirmaet BDO's vurdering af, at der årligt kan spares 5,6 millioner kroner på den kommunale sygepleje i Assens.

En besparelse, som betyder, at mere end en fjerdedel af lønbudgettet til kommunens sygeplejersker forsvinder - og en besparelse, der forventes fuldt indfaset allerede fra næste budgetår.