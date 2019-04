Beskidte penge: Uden tobakspenge står symfoniorkester med stor udfordring

Da Carl Nielsen-konkurrencen for nylig tiltrak opmærksomhed fra ind- og udland var det især takket være store donationer fra tobaksrelaterede fonde.

- Vi modtager i dag penge fra fonde, der også får penge fra tobaksindustrien. Og hvordan det skal håndteres, det skal vi så have en dialog om, siger Finn Schumacker, der er musikchef ved Odense Symfoniorkester.

Augustinus Fonden gav en million kroner og Det Obelske Familiefond gav 750.000 kroner til afviklingen af de elleve dages Carl Nielsen-konkurrence.

Men begge fonde har stærke bånd til tobaksindustrien gennem deres ejerandele i Scandinavian Tobacco Group. Augustinus Fonden ejer over 25 procent, hvilket de selv opgør til en værdi på mere end tre milliarder kroner i fondens årsskrift.

Den tilknytning vil Odense Kommune nu gerne kaste lys på.

Med sundhedsudvalgets beslutning om, at events i Odense ikke må være finansieret med midler fra tobaksindustrien, gør det donationerne fra de to fonde problematiske.

- Hvis ikke vi kan modtage fondsstøtte til vores store arrangementer, så kan vi ikke gennemføre dem. I hvert fald ikke i den skala og med det ambitionsniveau, vi har sat. Så har vi klart en udfordring, siger Finn Schumacker.

Hvidvask for tobaksindustrien

Kræftens Bekæmpelse bifalder initiativet, der skal understøtte ambitionen om Odense som røgfri by.

- Hvis man ser på tobaksindustrien, så ser jeg det som en måde at hvidvaske deres penge på. Forstået på den måde, at deres produkter er afhængighedsskabende. Det fokus får vi let øjnene væk fra, når vi ser, at tobaksindustrien bruger på kulturlivet i Odense, siger Kræftens Bekæmpelses lokalformand i Odense, Jesper Rotvig Jensen.

Jesper Rotvig Jensen, lokalformand i Kræftens Bekæmpelse, hylder Odense Kommunes initiativ. Foto: Anders Høgh

Hos Odense Symfoniorkester anerkender musikchefen, at vi danskere bliver mere og mere kritiske overfor tobak.

- Det er jo den vej, det kommer til at gå. Der er jo allerede den vej, det har bevæget sig i mange år, siger Finn Schumacker.

Men han håber alligevel, at orkestret kan modtage penge fra de dsamme fonde fremover. Han hæfter sig ved, at der i aftalen lægges op til dialog.

- Så man kan håndtere, at man på en eller anden måde stadig kan modtage støtte fra dem. Det vil jeg i hvert fald argumentere for, siger musikchefen.

Blød dialog

Formanden for sundhedsudvalget lægger vægt på, at der ikke er tale om et decideret forbud. Men man skal tage dialogen om, hvordan man udfaser de tobaksrelaterede donationer.

Det skal ses som en trædesten på vejen til Odense som røgfri by i 2030.

- En ambition kan ikke stå alene. Den skal udføres på linje med alt andet. Og det starter vi med ved at indlede en dialog, så vi kan se på, hvad vi kan gøre for at sikre et sundhedsfremme. Og sikre, at der ikke er nogen børn og unge, der ryger i 2025, siger udvalgsformand Kasper Ejlertsen fra Socialdemokraterne.