Udenlandske par står i kø til bryllup før deadline

Telefonerne kimer på kommunekontoret, og de private bryllupsbureauer har travlt med at bestille blomster, booke tid hos frisøren og reservere overnatning.

Fra nytår ændres reglerne for udenlandske par, der vil giftes i Danmark, og det mærkes i kommuner med mange udenlandske vielser.

Ærø, Tønder og Langeland Kommuner har i løbet af efteråret fået så mange henvendelser, at det har været nødvendigt at afvise ansøgere.

Giftefoged på Langeland Mette Munk Schmidt oplyser til Ritzau, at cirka 1000 par i år er blevet gift på rådhuset. Det er 100 flere end sidste år.

- Der er par, som vi må sige nej til, fordi jeg er presset på tid, siger hun.

I Tønder Kommune blev der lukket for nye par 1. oktober, og på Ærø er der heller ikke længere ledig plads i kalenderen.

- Vi forventer at sætte rekord med omkring 5000 vielser i år, fortæller giftefoged Tine Eriksen fra Ærø Kommune til TV 2/Fyn.

En del af stigningen skyldes ifølge borgmester Ole Wej Petersen (S), at mange har villet nå det, inden de nye regler træder i kraft.

- Vi kan simpelthen ikke klare flere i år, siger han.

Mellem 15 og 20 par bliver viet på Ærø hver dag. Foto: Ole Holbech

Skal stoppe misbrug

Bag lovændringen står børne- og socialminister Mai Mercado (K), som sammen med et bredt flertal vil forhindre kriminelle netværk i at misbruge de danske ægteskabsregler som adgang til EU.

Mens det i dag er kommunerne, der kontrollerer papirerne, så overgår opgaven til en central enhed under Statsforvaltningen i Odense.

Samtidig stiger det gebyr, parrene betaler, fra 870 kroner til omtrent det dobbelte. Penge, som skal tilfalde staten og ikke som hidtil kommunerne.

Det giver et hul i Tønders kommunekasse på årligt 1,3 millioner kroner, siger borgmester Henrik Frandsen (V)

- Men mest bekymret er jeg for, hvad det kommer til at betyde for vores erhvervsliv. Vi har slået os op på at være en bryllupsby, og det vil vi fortsætte med, men vi er forberedt på, at her vil komme færre brudepar, siger han.

Antallet af udenlandske vielser er steget kraftigt de seneste år.

Foto: Ole Holbech

Hver tiende ægteskabet er proforma

Hvor ofte, ægteskabet er proforma, vides ikke. Men Børne- og Socialministeriet vurderer, at det drejer sig om hver tiende.

Og derfor er det afgørende med central kontrol.

- De kriminelle mellemmænd bliver dygtigere og dygtigere til at snyde med dokumenterne. Enheden bliver højt specialiseret i at afsløre dem, siger ministeren.

Hun mener ikke, at færre lovlydige vil gifte sig i Danmark, blot fordi gebyret stiger, og ansøgningen skal sendes til en anden mailadresse.

- Hvis man synes, at Danmark er et fantastisk land at blive gift i, så er det ikke afgørende, at gebyret bliver større. Tænk på, hvad et bryllup i forvejen koster.

Læs mere om de nye regler her.

FAKTA: Det er attraktivt at blive viet i Danmark Nye regler skal forsøge at opdage par, der via et ægteskab svindler sig til EU-rettigheder. Fra nytår ændres reglerne for udenlandske par, der vil giftes i Danmark, og det mærkes i kommuner med mange udenlandske vielser. Her har flere par end tidligere år henvendt sig for at nå at blive gift, inden ændringerne træder i kraft. LÆS her om udenlandske vielser og om de nye regler: Antallet af udenlandske par, der vies i Danmark, er stigende. I 2016 drejede det sig om 10.730 par.

Flere end 60 procent af de ægteskaber, der i 2017 blev indgået mellem personer, der begge kom fra udlandet, blev indgået i fire kommuner: Ærø, Langeland, Tønder og København.

Danske kommuner er attraktive for udlændinge, der vil giftes, fordi papirarbejdet klares hurtigere end i andre EU-lande. Samtidig har proformaægteskaber hidtil ikke været forbudt i Danmark.

En undersøgelse fra Rigspolitiet peger på, at en del af ægteskaberne sker med det formål at skaffe statsborgere uden for EU adgang til EU-rettigheder. For eksempel opholdsret og sociale ydelser.

Ifølge Rigspolitiet har visse kommuner ikke faste retningslinjer for, hvordan de skal kontrollere ægtheden af dokumenter.

I dag koster det 850 kroner i gebyr at blive gift i Danmark. Fra 1. januar stiger gebyret til 1618 kroner.

I dag skal parret indsende papirer til den kommune, hvor de ønsker at bliver viet. Fra 1. januar skal det sendes til en enhed under Statsforvaltningen i Odense.

Fra 1. januar bliver det ulovligt at indgå et proformaægteskab, hvis formålet er opnå ret til ophold i EU. Kilde: Berlingske, Rigspolitiet, Folketinget.