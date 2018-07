Udenlandske turister trodser forbud og besøger Æbelø

Selv om øen er lukket på grund af brandfare, er der alligevel flere turister, som tager til Æbelø.

Der har siden fredag været lukket for besøg på den ubeboede nordfynske ø Æbelø. Alligevel fortsætter gæster med at gå turen gennem lavvandet og over på øen.

Det fortæller Jens Bækkelund, der er opsynsmand for Aage V. Jensen Naturfond, der ligger ved Gyldensteen Strand tæt på Æbelø.

Til TV 2/Fyn fortæller han, at han i løbet af weekenden har påtalt over for 18 besøgende, at det ikke er tilladt at besøge Æbelø, heraf er de fleste udlændinge.

Lørdag opdagede han 13 besøgende fordelt på tre grupper, hvoraf de to grupper var udlændinge. Søndag har han haft fat i fem udenlandske turister fordelt i to grupper.

Mangelfuld skiltning

At det især er udenlandske turister, der tager til Æbelø trods forbuddet, vidner om, at der måske ikke har været skiltet godt nok og på nok sprog, mener Jens Bækkelund.

- Det har skullet gå så stærkt. Det ville måske være en fordel med lidt mere tydelig information, for det

er småt skrevet, siger Jens Bækkelund, der håber, at kommunen i næste uge vil skilte noget mere og mere tydeligt - især for udlændinge og sejlende.

Til at starte med var der kun skiltet på Nordfyn. Det er ikke muligt for sejlende at se skiltningen, når de går i land på øen. Desuden er teksten på skiltene skrevet småt.

Læs også Brand i mejetærsker var tæt på at ramme 35.000 mink

Offentligheden lukker for afgangen til Æbelø fredag den 20. juli. Foto: Flemming Ellegaard

Derfor er øen lukket

Øen er lukket på grund af brandfare og af hensyn til folks sikkerhed, oplyser Visit Nordfyn.

- Det er primært af hensyn til folks sikkerhed, at vi har lukket øen. Tidligere har vi gjort det på grund af ynglefugle, men nu er der særlige på grund af tørken, der gør, at vi lukker for al adgang på grund af brandfare, siger Sandra Arvidson, der er biolog i Natur og Miljø i Nordfyns Kommune.

Rent juridisk er det Nordfyns Kommune, der kan bestemme, om øen skal være åben for besøgende.

At det kan være bøvlet at komme derud, blev bevist så sent som i sidste uge, hvor en gruppe unge mennesker havde antændt bål på stranden på trods af afbrændingsforbuddet. Det tog de ni mand fra beredskabet en halv time at nå frem til bålet på stranden.

Urørt naturskov

Det er netop på grund af brandfaren i det knastørre græs, at folk ikke skal tage til Æbelø, understreger Jens Bækkelund.

Hvis der opstår brand, kan det gå ud over eller i værste fald udslette øens særlige urørte naturskov.

Der er også flere insektarter, der risikerer at forsvinde, hvis den ubeboede ø går op i røg.

Æbelø er en af 20 ubeboede danske øer.