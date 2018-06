Udførlig selvmordsmanual er urørlig

Selvmordsmanualen, som foreningen Læger for aktiv dødshjælp offentliggjorde for en måned siden, kan ikke fjernes af politikerne. Det viser et svar fra justitsministeren.

En liste med flere hundrede almindelige medicintyper, der kan bruges til selvmord blev for en måned siden offentliggjort af en gruppe læger, der går ind for aktiv dødshjælp. Formanden for gruppen er den pensionerede læge Svend Lings fra Kværndrup på Fyn.

Listen, der er offenligt tilgængelig, kan ikke fjernes fra gruppens hjemmeside. Sådan skriver Avisen Danmark, der har læst et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Dansk Folkepartis Liselott Blixt, der er formand for sundheds- og ældreudvalget.

Hun er kun én ud af mange politikere, der har gjort sit for at kunne få lov til at pille den meget udførlige selvmordsmanual af gruppens hjemmeside hurtigst muligt.

Loven kan ikke gøre noget

I spørgsmålet til justitsministeren beder DF'eren ham undersøge, om der er en mulighed for, at man kan lukke den del af Læger for aktiv dødshjælps hjemmeside, hvor manualen er tilgængelig.

Jeg synes, det er uetisk, at man skal have lov til at offentliggøre sådan en manual. Jeg ved godt, det kan være svært at forhindre hjemmesider, og de har det jo med at flytte rundt eller rykke til udlandet, men jeg synes, der burde være en mulighed for at give et påbud om lukke den slags ned. Liselott Blixt (DF), formand for sundheds- og ældreudvalget

Men det er der ifølge ministeren ikke grundlag for:

- Straffelovens paragraf 240 forbyder at hjælpe en eller flere konkrete personer med at begå selvmord. Straffeloven forbyder derimod ikke at offentliggøre generelle vejledninger på internettet om, hvordan man kan begå selvmord. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke i straffeloven er noget grundlag for at lukke en hjemmeside, som indeholder en generel vejledning til patienter om at begå selvmord med medicinske præparater, svarer Søren Pape Poulsen ifølge Avisen Danmark.

Uetisk liste kan ikke fjernes

Ministerens svar ærgrer politikere rundt omkring. Liselott Blixt, der sendte efterspørgslen til Søren Pape Poulsen, er selv meget skuffet og ærgerlig over, at der ikke er noget at gøre ved den meget udførlige liste.

- Jeg synes, det er uetisk, at man skal have lov til at offentliggøre sådan en manual. Jeg ved godt, det kan være svært at forhindre hjemmesider, og de har det jo med at flytte rundt eller rykke til udlandet, men jeg synes, der burde være en mulighed for at give et påbud om lukke den slags ned. Det er der så desværre ikke, siger hun til Avisen Danmark.

Også Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, mener, at manualen bør slettes.

- Det er dybt forkasteligt og på alle måder uetisk, at en læge eller en forening lægger en selvsmordsmanual på nettet. Det er ikke mindst dybt bekymrende, fordi vi har hørt fortællinger fra mennesker, som har været selvmordstruet, og som har sagt, at hvis den manual havde ligget på nettet, da de var i krise, kunne de have fundet på at bruge den. Det burde give stof til eftertanke i foreningen og hos de læger, der bakker op om, at manualen ligger der, siger hun til avisen.

Et redskab til at hjælpe sig selv

Den fynske mand bag den meget omdiskuterede liste gjorde for en måned siden, da listen blev lagt på gruppens hjemmeside, udtryk for, at han ikke så noget problem med listen - men i stedet så en mulighed.

- Vi gør det, fordi vi i Danmark ikke har fået aktiv dødshjælp. Jeg får et til fire opkald om ugen fra folk, der gerne vil have hjælp. Vi føler ikke, at samfundet tager problemet tilstrækkeligt alvorligt. Nu forsøger vi at give dem et redskab, så de kan hjælpe sig selv, sagde han til TV 2/Fyn.

Svend Lings er sammen med en anden fynsk læge tiltalt for at have medvirket til, at en patient kunne begå selvmord. Begge læger kæmper for retten til aktiv dødshjælp.

Ifølge anklageskriftet havde den 83-årige pensionerede speciallæge Frits Schjøtt fra Svendborg i marts 2017 udskrevet en recept til sig selv på et sovemiddel, som han gav videre til Svend Lings, der gav det til en person, der ville begå selvmord. Selvmordet lykkedes dog ikke.

Svend Lings fik sidste år frataget sin autorisation som læge, fordi han har fortalt, at han har hjulpet mindst ti mennesker til at dø ved at udskrive sovemedicin til dem og forklare præcis, hvordan det skulle indtages.