Udfordringer i en udsalgstid: Indkørsel til Rosengårdcentret lukket

Rosengårdcentrets indkørsel fra Ørbækvej vil være lukket i de kommende uger på grund af gravearbejde.

Det er blevet lidt vanskeligere at komme på udsalg i Rosengårdcentret.

Mandag morgen er der taget hul på arbejdet med at fjerne den viadukt, der under indkørslen ved Ørbækvej forbinder den nordlige og sydlige parkeringsplads. Viadukten bliver revet ned, og hullet lukket til.

I den periode, hvor arbejdet står på, vil indkørslen til Rosengårdcentret fra Ørbækvej derfor være spærret. Der vil dog fortsat være adgang til parkeringspladsen fra Munkerisvej, Stærmosegårdsvej og Gørtlervej.

Dermed får udsalgshungrende fynboer en lidt mere besværlig vej ind til Rosengårdcentret, Jensens Bøfhus og Cinemaxx-biografen.

Viadukten skal dækkes til, fordi letbanen i fremtiden skal køre i kanten af den nuværende parkeringsplads langs Ørbækvej, hvor viadukten lige nu ligger. I forlængelse af fjernelsen af viadukten bliver der også anlagt en letbanestation, ’Rosengårdcentret’, hvor den ene nedkørsel er i dag.

Odense Letbane forventer, at arbejdet med at fjerne viadukten vil tage omkring to uger.

Klar i 2020

Hele arbejdet med at ombygge parkeringspladsen ved Rosengårdcentret og Ikea, så der bliver bedre plads til letbanesporet, forventes at være afsluttet sidst på sommeren. Herefter begynder selve arbejdet med at lægge skinner og bygge stationen.

Efter planen er letbanen færdigbygget på Ørbækvej i efteråret 2019. Derefter går der cirka et år med at bygge de sidste dele af letbanen i resten af Odense og køre testkørsel inden åbningen, som er planlagt til slutningen af 2020.

Det er i de næste uger ikke muligt at komme ind til Rosengårdcentret fra Ørbækvej. Foto: Janne Nyenstad

