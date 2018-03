Udhus oversvømmet: Frygt for kæmpe vandskade afblæst

Målerne på et vandværk på Nordfyn har løbet rigtigt stærkt i den seneste tid.

Vandmålerne på Tørresø Strand Vandværk har haft ekstraordinært meget fart på i de sidste dage. Og de driftsansvarlige på værket har undrende kløet sig i hovedbunden uden at kunne finde ud af, hvad der var gået galt.

Vandværket frygtede, at frosten havde sprængt et vandrør i et eller flere huse, og at tøvejret nu havde ført til, at vandet stod og løb enten i eller under et hus, uden at ejerne havde opdaget noget.

Og det viste sig at være rigtigt.

I dette tilfælde var sommerhusejeren dog heldig. Røret var springet i et udhus, og vandet var løbet ud i naturen.

Daglige tjek på Tørresø Strand Vandværk viste, at vandforbruget nærmest var eksploderet.

- Det vi kan konstatere lige på nuværende tidspunkt, det er, at vi pumpede cirka 30 procent for meget vand ud i forhold til årstiden, siger Peter Henrik Jensen, der er indehaver af Bårdesø VVS og Energi samt driftsansvarlig for Tørresø Strands Vandværk.

Advarer husejere

Tirsdag sendte vandværket så en mail til ejerne af de 673 sommerhuse, der modtager vand fra værket. Vandværket opfordrede ejerne til at tjekke, om det var i deres hus, at et rør var sprunget læk.

- Skaden kan også være på vandforsyningens eget ledningsnet. Men vi har været rundt i området, og vi kan umiddelbart ikke konstatere nogen lækager i jorden, siger Peter Henrik Jensen.

Så eftersøgningen efter lækken fortsatte - og i dag gav det resultat, og det frostsprængte rør blev fundet.

I alt 400 kubikmeter vand var strømmet ud i naturen, hvilket svarer til det årlige forbrug for ti voksne danskere.

Det får nu vandværket til at advare andre husejere.

- Når man forlader sit fritidshus gennem længere tid, og specielt om vinteren, hvor der er risiko for frost, skal man lukke for hovedhanen. Hvis man ikke gør det, skal man have varme på. Eventuelt skal man sætte en overvågning på også, for hvis varmeforsyningen svigter, så går det jo galt også. Så fryser det jo også. Det er vigtigt, at man er opmærksom på det, siger Peter Henrik Jensen.

- Og så er det selvfølgelig en god idé at køre ud og kigge på det engang imellem, siger Peter Henrik Jensen.

Tredje gang det sker

To gange tidligere har Tørresø Strand Vandværk været udsat for lignende tilfælde, hvor vandforbruget pludselig steg uventet. Begge gange med alvorlige skader som følge.

- Den ene gang var det en lækage i et hus, og den anden gang var det et brud en ledning. Men typisk opstår det i forbindelse med kraftig frost, siger Peter Henrik Jensen, der fortæller, at en vandskade med et sprunget vandrør i værste fald kan smadre et hus.

- Hvis ikke vandet kan løbe enten ud eller i et afløb, kan det ødelægge hele huset. Man skal også være opmærksom på, at forsikringsselskaberne ikke dækker, hvis de vurderer, at man selv har været skyld i det, siger Peter Henrik Jensen.

