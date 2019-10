Fynsk bank oplever svindlere: - Udlevér ikke koder og passwords over telefonen

Nordfyns Bank advarer i øjeblikket om, at ukendte gerningsmænd ringer til kunder og udgiver sig for at være fra Nordfyns Bank hotline. Det skriver Nordfyns Bank på Facebook.

Gerningsmændene bruger bankens telefonnumre som afsendernumre og forsøger at få kunder til at oplyse diverse personlige oplysninger og koder.

- Vi fraråder på det kraftigste at udlevere nogen former for koder og passwords over telefonen, skriver Nordfyns Bank på Facebook.

De anbefaler, at man straks tager fat i sin rådgiver, hvis man bliver kontaktet af en mulig svindler.