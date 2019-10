Udnyttede leje af løbehjul til tyveri

En fuldstændig banal situation kom kort før midnat onsdag til at koste en 20-årig mand fra Odense 2.000 kroner.

Den 20-årige havde lejet et elektrisk løbehjul i en af Odenses gader, og da han skulle stille det fra sig igen i Asylgade, henvendte en yngre mand sig for at hjælpe ham med at få afsluttet lejen.

Manden tilbød at hjælpe den 20-årige med de nødvendige QR-koder, skriver Fyns Politi i døgnrapporten.

Men trods sin hjælpsomhed mente den yngre mand, at han skulle have noget for indsatsen og forlangte 100 kroner for hjælpen.

Den 20-årige "fandt ham ret ubehagelig", så han gik med til at overføre penge for at slippe for ham, skriver politiet.

Da den 20-årige var ved at overføre penge, tog manden mobiltelefonen ud af hånden på forurettede og overførte 2.000 kroner.

Herefter forlod han stedet.

Politiet oplyser følgende om gerningsmanden: Afrikansk af udseende, cirka 23 år, 188-190 centimeter høj.

På gerningstidspunktet var han iført en hvid dynejakke med hætten trukket op og hvide sko.

Han talte dansk med accent.

