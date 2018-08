Udrykning til marcipanfabrikken: To unge mænd slog alarm

Damp fra dampvaskeriet på Odense Marcipan fik to unge mænd til at tro, at der var brand på fabrikken på Toldbodgade.

Et par unge mænd på vej hjem fra en bytur undrede sig lørdag morgen ved 06.45-tiden over røg, som steg op fra taget på Odense Marcipan på Toldboldgade i Odense. De to unge mænd slog straks alarm. Det viste sig at være damp, som kom ud af en taghætte, forklarer indsatsleder Anders Højhus fra Beredskab Fyn. - Vi var oppe på taget og tjekke om alt var i orden. Og det var det. Det var kun damp, siger Anders Højhus. At det kun var damp kunne de ansatte på marcipanfabrikken bekræfte. De kunne også fortælle, at dampen kom fra fabrikkens dampvaskeri, hvor der rengøres kar fra produktionen af marcipan. Dampen er således en helt normal ting i fabrikkens hverdag, og beredskabets udrykning var således stor ståhej for ingenting. Men det er helt i orden, siger Anders Højhus: - De unge mænd gjorde det helt rigtige. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.