Nanna kæmpede for at udskyde datterens skolestart: - Jeg kender mit barn bedst

Hvem skal bestemme, hvornår et barn begynder i skole? Kalenderen, kommunalbestyrelsen eller barnets forældre?

Nanna Bohn Hartz, mor til Lucia Bohn Hartz i 0.A på Ørkildskolen i Svendborg, er ikke i tvivl: Det skal barnets forældre.

- Man kan ikke sådan dele det op, synes jeg som forælder. Man må kigge på barnet og sige: "Er vi klar? Kan han eller hun modtage undervisning? Er interessen der? Og hvordan kommer det til at gå? Skal hun, eller skal han halte hele vejen igennem skolen, fordi han måske ikke lige fik lov at lege bare et år mere?"

- Nej, man skal ikke bare af sted, fordi kalenderåret siger, at man skal i skole. Så kan det godt være, at man er klar, når man er fem et halvt år, så er det bare fedt, men det er ikke alle børn, der er klar, mener Nanna Bohn Hartz.

Børn skal i skole det år, de fylder 6 år

Som det er i dag, så indtræder undervisningspligten i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Det står i folkeskoleloven.

Hvad siger loven? § 34. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen, jf. § 33, stk. 2-9. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave. Se mere

Hvis forældrene ønsker det, kan de bede om, at undervisningspligten kan udsættes med ét år. Det er formelt kommunalbestyrelsen, der beslutter, om barnet og forældrene kan få lov til at udsætte skolestarten.

Lucia fik lov at vente efter hård kamp

Da Nanna Bohn Hartz skulle indskrive sin datter til skolen, kom hun i tvivl om, hvorvidt datteren Lucia var klar til skolen. Efter samtaler med blandt andre datterens børnehave og familien kom hun selv frem til, at hun gerne ville udskyde skolestarten for datteren Lucia med ét år.

- Jeg syntes ikke, hun var klar. Hun viste ikke nogen tegn på interesse for skole, hverken tal eller bogstaver, forklarer hun.

Hun fik lov at udskyde skolestarten et år, men det var ikke uden sværdslag. Efter samtaler med børnehavens leder og personale blev hun indkaldt til et tværfagligt møde med Svendborg Kommune, hvor der blandt andre deltog skolepsykolog, talepædagog og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.)

- Det synes jeg simpelthen er for meget. Det er enormt mange ressourcer at bruge på et barn, der skal skoleudsættes. Hvorfor man ikke bare lytter til forældrene til at sige, at "vi ved bedst".

- Så skulle vi så derefter lave en handleplan om, hvad der så skulle ske med Lucia, fordi når man skoleudsætter, så skal der være en grund til det.

Stor forskel i de fynske kommuner

Antallet af børn, der får udsat deres skolestart med et år, svinger meget fra kommune til kommune. Der findes ikke en præcis opgørelse over, hvor mange der får udsat skolestart, men der findes en oversigt over, hvor mange børn der begynder i skole året efter, at undervisningspligten er indtrådt.

Og der er - som kortet viser - stor forskel i de fynske kommuner.

S og SF: Lad forældrene bestemme

Både SF og Socialdemokratiet har foreslået, at det skal være nemmere for børn og forældre at få lov til at udskyde skolestarten.

- Et barns skolestart skal ikke afgøres af, om familien har bopæl på den ene eller anden side af kommunegrænsen, eller hvilken tilfældig side af nytår barnet har fødselsdag. Det er en beslutning, som forældrene skal træffe sammen med pædagogerne, lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Klar til kamp for lillesøster

Inden for de nærmeste uger bliver Nanna Bohn Hartz mor for anden gang, og Lucia bliver storesøster. Nanna Bohn Hartz har allerede nu gjort sig tanker om det kommende familiemedlems skolestart.

- Hvis hun (lillesøster, red.) ikke er klar, så gør jeg det igen. Så tramper jeg lidt i gulvet én gang og siger, at jeg vil have det, som det skal være, fordi det er mig - eller fordi vi - der ved bedst om vores børn, siger hun.

