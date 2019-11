Udsatte børn afskåret fra Aula: - Vi har måttet genindføre kontaktbogen

Glemte biblioteksbøger, oversete lektier og missede forældremøder.

Det har siden efterårsferien været virkeligheden for mange af de knap 1.200 børn, som er anbragt i plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner rundt omkring på Fyn.

Det er et problem og det er ikke kun os, der har et problem. Poul Pedersen, Forstander på Døgninstitution Birkelund

De har nemlig problemer med at logge ind på skolernes nye kommunikationssystem - Aula - da adgang til systemet er bundet op på forældrenes Nem-ID.

- Det er et problem, og det er ikke kun os, der har et problem. Når man tænker på alle dem, der er anbragt, så er der mange plejefamilier og opholdssteder og døgninstitutioner, der står med den her udfordring hver eneste dag og har svært ved at kommunikere med skolerne, siger Poul Pedersen, der er forstander på børnehjemmet Birkelund i Odense.

00:15 - Det er et problem og det er ikke kun os, der har et problem, understreger forstander på Birkelund, Poul Pedersen. Video: Morten Albek Luk video

Kontaktbogen genindført af nød

Birkelund er hjem for 30 børn, som ikke kan bo hos deres forældre.

Her oplever personalet, at de ikke kan få adgang til Aula og dermed er afskåret fra at følge med i, hvad lærere og pædagoger kommunikerer ud via den nye fælles digitale kommunikationsplatform, som efter efterårsferien afløste det tidligere forældreintra.

Birkelund har i stedet genindført den gode gammeldags kontaktbog. Men selvom kontaktbogen er bedre end ingenting, er og bliver den en nødløsning, fortæller souschef på stedet, Anja Høegsberg.

- Det er ikke alle skoler og daginstitutioner, der mener, de har ressourcer til at skrive i en bog. Derfor misser vi også noget information omkring møder, arrangementer - det kan være legetøjsdag, det kan være hvad som helst, siger Anja Høegsberg.

Anbragte børn På landsplan er mere end 11.700 børn anbragt uden for hjemmet i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner. Kilde: Danmarks Statistik.

- Det er altså problematisk

Døgninstitutionen er hidtil blevet henvist til at bruge medarbejdernes personlige Nem-ID som indgang til Aula.

Men det er ikke nogen mulighed, mener forstanderen på Birkelund, Poul Pedersen.

- Det er altså problematisk, hvis vores medarbejdere skal logge sig ind med deres eget CPR-nummer, for så er man inde i et system, hvor ens private børn står sammen med de børn, som man arbejder med.

Hvad er problemet i det?

- Der er det etiske problem i, at man blander noget privat ind i noget arbejde, og især er der problematisk i et felt her, hvor vi virkelig har med personfølsomme oplysninger at gøre.

Men de ting, kan jo heller ikke stå i kontaktbøgerne?

- Næ, det kan nemlig heller ikke stå i dem, og det er jo det, der er hele problemet, siger Poul Pedersen.

KL: - Vi kender til problemet

Det er kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står bag udviklingen af Aula-systemet.

Her henviser man til Kommunernes Landsforening i forhold til at få besvaret spørgsmål om adgang til Aula for anbragte børn.

Vi kender til problemet, og vi er i dialog med Styrelsen for IT og Læring i forhold til at få kortlagt problematikkens omfang Peter Pannula Toft, Kontorchef i Kommunernes Landsforening

- Vi kender til problemet, og vi er i dialog med Styrelsen for IT og Læring i forhold til at få kortlagt problematikkens omfang, fortæller kontorchef i KLs kontor for Børn og Skole, Peter Pannula Toft.

Kontorchefen henstiller til, at man indtil videre benytter sig af muligheden for at få adgang til børnenes Aula-oplysninger via plejeforældrenes eller socialpædagogernes personlige Nem-ID.

- Det er det enkelte botilbud, der skal sikre, at det kan lade sig gøre. Man kan aftale, at medarbejderne bruger deres personlige CPR-numre, hvis medarbejderne også er indstillet på det. Den anden mulighed er, at man får kommunen til at oprette en medarbejdersignatur, siger Peter Pannula Toft.

En mulighed, som man dog foreløbig ikke er blevet præsenteret for på døgninstitutionen Birkelund.

Se hele indslaget om problemerne med adgang til Aula herunder: