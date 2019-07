Starter skyet: Udsigt til en sommerlig eftermiddag

Vi starter endnu en dag med grå skyer hen over Fyn. Senere på eftermiddagen kan fynboerne dog have en chance for at se solen kigge frem.

Men i takt med at solen varmer det fynske, kan der også dukke nogle byger op omkring Sydfyn.

Temperaturerne sniger sig i eftermiddag op omkring de 20-21 grader, der hvor det blivre varmest. Det er omkring Odense, Bogense og Middelfart.

Læs også Bilist kører ind i afspærring på Fynske Motorvej

Så når solen endelig titter frem hen ad eftermiddagen, så nærmer det sig noget sommerligt vejr, da vinden også er forholdvsis rolig.

Onsdag kommer vi til at se nogenlunde samme historie som tirsdag. Torsdag og fredag er der risiko for byger ud på eftermiddagen. Lørdag ser ud til at blive en tak varmere. Her kan fynboerne forhåbentlig se frem til helt op til 24 grader.