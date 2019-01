Udsigt til prisregn over film fra Fyn

Blandt de film- og tv produktioner, som FilmFyn har støttet, så er otte produktioner, herunder fem spillefilm, nomineret til den prestigefyldte Robert-filmpris. Priserne uddeles den 3. februar 2019.

- Vi ranker selvfølgelig ryggen på Fyns vegne, når så mange af FilmFyns investeringer er blandt årets Robert-nomineringer. Nomineringerne her giver et meget godt praj om, at det går i den rigtige retning.

- Film som ”Den tid på året”, ”Happy Ending”, ”Lykke-Per” og ikke mindst ”Journal 64” har jo i øvrigt været med til at løfte det samlede billetsalg i danske biografer sidste år til nye højder, siger Julie Linn Milling fra FilmFyn.

Flere Filmfyn-støttede film har høstet store og prestigefyldte priser. "Hævnen" af Susanne Bier nåede helt op på en Golden Globe og en Oscar-statuette. Spillefilmen "Der kommer en dag" af Jesper W. Nielsen høstede seks Robert-priser i 2017.

Spillefilm på Fyn

Når FilmFyn giver tilskud til en filmproduktion, så forpligter filmholdet sig til at lægge nogle af optagelserne på Fyn. Derfor var der i 2018 flittigt gang i filmrullerne rundt omkring på Fyn, hvor de såkaldt location-managere på et filmhold havde fundet det helt rigtige sted til optagelserne.

Det gælder blandt andet spillefilmene "Lykke-Per", "I Krig & Kærlighed", "Happy Ending" og "Den tid på året".

TV 2/Fyn har været med til flere af optagelserne til disse film rundt omkring på Fyn. Efterfølgende har TV 2/Fyn også været med til premieren på den røde løber, når filmene var flyveklar og for første gang skulle vises for det store publikum.

Happy Ending

Den kendte forfatter, skuespiller og filminstruktør Hella Joof lagde turen forbi Fyn for at filme sin film Happy Ending. Filmen har blandt andet Birthe Neumann, Kurt Ravn og fynske Kurt Dreyer på rollelisten.

Den handler om, hvordan det intime liv og dets velsignelser og forbandelser bestemt ikke ophører, bare fordi man er blevet pensionist.

Filmen har fået en enkelt Robert-nominering. TV 2/Fyn var med til premieren i Helios i Faaborg.

I Krig & Kærlighed

I 2018 blev der for første gang i Danmark lavet en spillefilm om Danmark under 1. Verdenskrig. Bag filmen står makkerparret Kasper Torsting og Ronnie Fridthjof, som er henholdsvis instruktør og producent på filmen.

De to skrev tilsammen manuskriptet til storfilmen "I Krig & Kærlighed" om den hjemvendte soldat Esben, der efter tre år i felten deserterer for at slippe fra de brutale kampe og blive genforenet med sin kone, Kirstine, og deres lille søn, Karl.

På rollelisten er blandt andet Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Ulrich Thomsen, Thure Lindhardt og Tom Wlaschiha.

Filmen er til dels optaget på Skovsgaard Gods på Langeland, hvor holdet fandt den helt rigtige kulisse til deres optagelser.

- Stedet fremstår fuldstændig originalt både indvendigt og udvendigt. Der er ikke en eller anden familie, der har renoveret og moderniseret stedet ind i helvede. Det er supergodt for os, for så er alting patineret på den helt rigtige måde. Vi har bare suppleret med tidstypiske møbler og andet interiør fra tiden omkring Første Verdenskrig, siger instruktør Kasper Torsting.

Filmen har fået to Robert-nomineringer, og TV 2/Fyn var med både under optagelserne på Langeland og til premieren i Rudkøbing.

Den tid på året

En af årets helt store publikumsbaskere blev Paprika Steens julefilm "Den tid på året". Filmen foregår henover juleaften og beskriver, hvor meget konflikter og kaos kan fylde, når en familie presses ind i et hus på en højhellig juleaften, hvor alle burde hygge sig.

Filmen er Paprika Steens comeback som instruktør efter en pause på ti år. Blandt andre Sofie Gråbøl, Jacob Lohmann og Lars Brygmann er på rollelisten. Syv Robert-nomineringer nåede Den tid på året op på.

Filmen er optaget i og omkring Odense, og TV2/Fyn var med til premieren i Bio City Odense.

Lykke-Per

Topscoreren blandt de Robert-nominerede FilmFyn-film er Billes Augusts "Lykkeper". Hele 16 nomineringer er det blevet til. Historien om den narcisistiske fantast Lykkeper er optaget i fire fynske kommuner og har involveret en række fynske medarbejdere og statister. "Lykkeper" trak et stort publikum, og TV 2/Fyn var med til premieren i Svendborg, hvor Bille August fortalte om filmen.

- Det har været en stor oplevelse at filme på Fyn. Der er nogle vidunderlige steder i naturen og et museum, vi har filmet på. Det har været rigtig godt, siger instruktør Bille August.

Se oversigten over de nominerede film, som har fået støtte fra FilmFyn:

JOURNAL 64

Zentropa, Producer: Louise Vesth, Instr.: Christoffer Boe

Årets danske spillefilm

Årets instruktør – Christoffer Boe

Årets adapterede manuskript – Bo Hr. Hansen, Nikolaj Arcel & Mikkel Nørgaard

Årets mandlige birolle – Fares Fares

Årets kvindelige birolle – Fanny Leander Bornedal

Årets fotograf – Jacob Møller

Årets kostumier – Pernille Holm & Emilie Bøge Dresler

Årets klipper – My Thordal & Janus Billeskov Jansen

Årets sounddesigner – Morten Green & Eddie Simonsen

Årets score – Mikkel Maltha & Anthony Lledo

Blockbuster Publikumspris

LYKKE-PER

Nordisk Film Production A/S, Producere: Thomas Heinesen & Karin Trolle, Instr.: Bille August

Årets danske spillefilm

Årets instruktør – Bille August

Årets adapterede manuskript – Bille August & Anders August

Årets mandlige hovedrolle – Esben Smed

Årets kvindelige hovedrolle – Katrine Greis-Rosenthal

Årets mandlige birolle – Benjamin Kitter

Årets kvindelige birolle – Julie Christiansen

Årets scenograf – Jette Lehmann

Årets fotograf – Dirk Brüel

Årets kostumier – Manon Rasmussen

Årets sminkør – Dennis Knudsen & Tina Helmark

Årets klipper – Anne Østerud & Janus Billeskov Jansen

Årets sounddesigner – Niels Arild & Kim Dalum

Årets score – Lorenz Dangel

Årets visuelle effekter – Martin Madsen & Thomas Øhlenschlæger

Blockbuster Publikumspris

BRAKLAND

Snowglobe, Producere: Eva Jakobsen, Mikkel Jersin & Katrin Pors, Instr.: Martin Skovbjerg

Årets børne- og ungdomsfilm

Årets score – Av Av Av

Blockbuster Publikumspris

DEN TID PÅ ÅRET

Nordisk Film Production A/S, Producer: Mikael Rieks, Instr.: Paprika Steen

Årets originale manuskript – Jakob Weis

Årets kvindelige hovedrolle – Paprika Steen

Årets mandlige birolle – Jacob Lohmann

Årets kvindelige birolle – Karen-Lise Mynster

Årets kvindelige birolle – Sofie Gråbøl

Årets kostumier – Stine Gudmundsen-Holmgreen

Blockbuster Publikumspris

VITELLO

Ja Film A/S, Producer: Anders Berthelsen, Producer: Anders Berthelsen

Årets børne- og ungdomsfilm

Årets adapterede manuskript – Kim Fupz Aakeson & Dorte Bengtson

Årets originale sang – ‘Vitello’ – Peter Sommer, Jøden & DJ Static, Komp.: Peter Sommer, Jøden & DJ Static

Årets korte tv-serie

Blockbuster Publikumspris

I KRIG & KÆRLIGHED

Fridthjof Film, Producer: Ronnie Fridthjof, Instr.: Kasper Torsting

Årets visuelle effekter – Toke Rude Trangbæk, Daniel French & Sammy Larsen

Blockbuster Publikumspris

FUGLE

18 Frames, Nepenthe Film, Producer: Julie Hjorth, Instr.: Trine Nadia

Årets kortfilm

HAPPY ENDING

Happy Ending Film & TV ApS, Producer: Mie Andreasen, Instr.: Hella Joof

Blockbuster Publikumspris

Se det fulde overblik over årets nominerede hos Danmarks Film Akademi.