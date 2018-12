Udsigten til hvid jul er blæst væk

Fredagen på Fyn bliver overskyet og diset, og solen får vi ikke at se. Men et lyspunkt er der dog. Fra i dag begynder dagene at blive længere.

Den 21. december er årets korteste dag. Helt præcist er det klokken 23.22, at kurven vender for den nordlige halvkugle, og dagene igen bliver længere og længere, fortæller DMI.

Dagens længde varierer en smule fra den nordlige til den sydlige del af landet.

I Aalborg er dagen 6 timer og 42 minutter lang. Her står solen op klokken 8.57 og går ned klokken 15.39.

På Ærø er dagen derimod 7 timer og 11 minutter lang.

Lidt malurt i bægeret er der dog også. At dagen i dag er den korteste dag, betyder også at vi i nat får årets længste nat.

Overskyet, diset og regn

Her er hele vejrudsigten for det fynske område udsendt af DMI klokken 05.30:

Overskyet, diset og tidvis regn eller byger, i løbet af eftermiddagen udbredt regn fra sydvest.

Temperaturer omkring 5 grader, og let til frisk vind omkring sydøst.

I aften fortsat vedvarende regn men i løbet af natten holder det mest tørt.

Temperaturen falder efterhånden til mellem 2 og 4 graders varme.

Let til frisk østlig vind, drejende mod nord og aftagende til svag til jævn vind.

