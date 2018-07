Udsolgt Grøn Koncert får masser af sol og 31 grader

Op mod 31 grader til de 27.000 gæster på Dyrskuepladsen i Odense fredag eftermiddag. Omkring 26 grader når musikken stopper.

Det gælder om at huske solcreme, vand og sommertøjet, hvis du er blandt de 27.000 musikgæster, der fredag tager til Grøn Koncert på Dyrskuepladsen i Odense.

- Masser af sol, og det betyder også, at temperaturen stiger ret hurtigt inde over land til over 25 grader allerede i formiddagstimerne, siger meteorolog Thomas Mørk fra TV 2 Vejret.

- Ud på eftermiddagen runder vi 30 grader igen. Ved Odense og op mod Bogense-kanten er det varmest, fortæller han.

31 grader om eftermiddagen

Også Danmarks Meteorologiske Institut forventer, at odenseanerne får omkring de 30 grader.

Den norske vejrtjeneste YR melder om 31 grader i Odense fra klokken 14 til 17. Når musikken stopper på Dyrskuepladsen, skulle der være omkring 26 grader, så det er lige før, at gæsterne kan lade den varme trøje blive hjemme.

Det er 35. gang, at Grøn Koncert besøger Odense. Dette år spiller blandt andre Lukas Graham, Aqua, Suspekt og D-A-D.

Odense er den eneste ud af de otte danske byer, som Grøn Koncert besøger, der melder udsolgt indtil videre.

