Udsolgt TedX Odense: Næste år bliver der plads til dobbelt så mange

Lørdag afholdes TedX for anden gang i Odense. Odense Teater er dog allerede blevet for småt til arrangementet, der flytter til større lokaler til næste år.

Lørdag middag strømmede 500 nysgerrige mennesker til Odense Teater for at høre på taler i knapt seks timer. TedX åbnede dørene til 16 forskellige talere, der taler om alt fra teknologi til samfund og kultur - men alle under det samme overordnede tema: My other side.

- Forventningerne er tårnhøje, skyhøje absolut. Det skal være hver en krone og hvert et minut værd, siger Katrine Holm Christiansen, der til daglig bestyrer cafeen Odeon Social.

- Jeg er kommet for at blive inspireret på mere end ét niveau. Jeg skal høre nogle af alle de forskellige gamechangers, forklarer hun, inden hun går ind i teatersalen.

Større næste år

Hvis man ikke nåede at få en billet til årets TedX, er der bedre chancer næste år, hvor arrangementet bliver udvidet.

- Vi har udsolgt, så vi tænkte, hvor kan vi holde det næste år. Vi har booket Odeon, så vi kan blive mellem 750 og 1000 person næste år, fortæller hovedarrangør, Steffie Limére.

Tror I, at I kan fylde Odeon?

- Det tror jeg, ja. Vi arbejder, til vi har solgt den sidste billet.

Kan folk så forvente mere af programmet til næste år, når det bliver større?

- Ja, vi arbejder hele tiden på en bedre kvalitet af talerne, og en bedre blanding af entertainment, musik, dans og viden, så man kan forvente et rigtig spændende program til næste år.

Billetsalget til næste års arrangement starter allerede i dag.