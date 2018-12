Lys i mørket: Udsolgt til populært natløb

Lysløbet, der blev afviklet første gang i 2017, og onsdag den 5. december afvikles anden udgave af arrangementet med start og mål på Klingenberg i centrum af Odense. Ligesom i 2017 kan der også i år meldes alt udsolgt.

De 1.000 tilmeldte løbere starter klokken 18.30 med at løbe via Klosterbakken og Hunderupgade til Munke Mose. Klokken 18.40 starter de 300 gående deltagere, som via Klingenberg/Mageløs møder løberne i krydset Kongensgade/Vestergade.

Lys langs ruten

Motionsløbet vil bringe deltagerne rundt i Odenses centrum med forskellige lysoplevelser på ruten. Oplevelserne bevæger sig lige fra juleudsmykning, levende lys, fakler og spændende lysoplevelser, inden man er tilbage i mål på Platanpladsen ved Klingenberg, hvor der venter varm kakao og et varmt tæppe til alle.

Alle deltagere i Lysløbet bliver udstyret med pandelamper og knæklys under deres tur gennem Odense, så der bliver lys for alle pengene.

Arrangørside håber på trafikanternes tålmodighed onsdag aften, da enkelte gader i Odenses centrum bliver berørt af arrangementet. I tidsrummet mellem klokken 18.30 – 19.30 vil trafikken kortvarigt blive berørt af deltagernes krydsning af vejen.

De berørte strækninger er: Hunderupgade (mellem Filosofgangen og Nonnebakken) fra cirka 18.30-18.45, Filosofgangen/Munke Mose/Ny Vestergade cirka klokken 18.30-18.45, her opfordres bilister til at benytte Kastanievej som krydsningspunkt.

Trafikken i Jernbanegade mod banegården vil blive berørt i tidsrummet cirka klokken 18.40 – 19.10, og trafikken i Nørregade i begge retninger bliver berørt mellem cirka 18.40 – 19.15. De nævnte steder vil der være bemanding fra Hjemmeværnet.

Også P-kælderen under Odeon bliver kortvarig berørt af arrangementet, da deltagerne bevæger sig fra Nørregade nedkørslen til opkørslen ved Koncerthuset. I P-kælderen er der trafikofficials til at få deltagere og biler til at fungere sammen.

H.C. Andersen er skyld i løbet

Lysløbet blev til i 2017 som en del af den fejring, der var planlagt i forbindelse med 150 året for udnævnelsen af H.C. Andersen som æresborger i Odense.

Med den positive opbakning og tilbagemeldinger der var på arrangementet sidste år, blev det hurtigt besluttet at gentage arrangementet i år.

Løbet er udsolgt, og deltagere kan se mere information om løbet her.