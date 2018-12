Kultur 2018: Udsolgt, udsolgt og udsolgt

2018 blev året, hvor fynboerne udviste en stor tørst efter levende musik.

Tinderbox kunne melde udsolgt med 45.000 gæster på pladsen.

Rock Under Broen slog rekord med 17.500 gæster.

Heartland Festival voksede for tredje år i træk og kunne melde udsolgt med 18.000 gæster.

Guns N' Roses trak 38.000 gæster til koncert i Odense.

Skarø Festival blev udsolgt, og den lille intime Avernax-festival på Avernakø var udsolgt.

Ifølge de seneste tal er omsætningen på de danske livescener er steget med 31 procent på bare et år.

Det har givet blod på tanden for andre.

En gruppe mennesker vil genskabe Midtfyns Festivalen i 2019, og prognoserne er gode.

I hvert fald ser fynboernes higen efter levende musik ud til at fortsætte.

Da billetterne til 2019-udgaven af Avernax blev sat til salg, var de væk på bare et minut.

Og da BeatBox Entertainment håbede at sælge 43.000 billetter til en koncert med superstjernen Ed Sheeran i Odense næste år, blev de nærmest væltet over ende af interesserede købere.

En ekstrakoncert blev hurtigt aftalt, og også den blev straks udsolgt.

86.000 billetter blev revet væk til de to koncerter i løbet af to en halv time.

Og dermed ser det ud til, at interessen for at komme ud og opleve levende musik fortsætter i 2019.

Kunstnere satte aftryk

Når man ser tilbage på et år, er der altid enkelte personligheder, der stikker ud.

I Svendborg var det for eksempel en enkelt kunstner, der besluttede, at byen skulle have et nyt forsamlingshus.

Fantasyforfatteren Josefine Ottesen kunne byde indenfor i den gamle Frelsens Hær-bygning. Hun havde valgt at købe huset for godt to millioner kroner for at kunne åbne det som forsamlingshus. Pengene stammer fra salg af hendes bøger.

- Glade mennesker er jo for mig at se det sejeste afkast, man kan få af en investering, forklarede Josefine Ottesen til TV 2/Fyn på åbningsdagen, hvor sang, musik og dans fyldte lokalerne.

En anden kunstner, der forstod at sætte dagsorden, var Kristian von Hornsleth.

Ved en event i Odense satte han hjemløse til salg.

- Vi elsker penge mere end vi elsker mennesker. Og så tænkte jeg 'nu sælger vi de hjemløse'. Nu har jeg signet 120 hjemløse op, og så sælger vi dem til kunstsamlere, sagde han dengang til TV 2/Fyn.

Hvordan salget gik i Odense, melder historien ikke noget om, men salgsprojektet er stadig åbent.

Kunstneren Ingvar Cronhammar fik i 2018 afsluttet et langt forløb.

Værket Camp Fire var ved en fejl blevet revet ned midt i Odense og sendt til storskrald, men til sidst blev værket genskabt og genopført på Stige Ø.

Efter mange måneders frustration for kunstneren.

Foto: Morten Albek

- Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det her er blevet en bedre transformation, det er det sgu, slog Cronhammar fast ved indvielsen af det genskabte værk.

Og så var der faktisk én kunstner, der var på alles læber i 2018. Ham vender vi tilbage til.

Museer med Tintin, tog og telefon

På museumsfronten rakte kunstmuseet Brandts med en Tintin-udstilling ud til tegneserieelskerne.

- Det mest fantastiske ved Tintin, er den streg, der er. Det er så grafisk flot, sagde den inkarnerede Tintin-fan Hejne Mogensen, da han glædede sig til udstillingen.

Foto: Flemming Ellegaard

Og da kronprins Frederik gæstede udstillingen, var det tydeligt, at tegneserierne om den unge journalist, havde en bred fanskare. Kronprinsen havde som barn læst Tintin på originalsproget.

- Det var selvfølgelig noget, der satte min fantasi i gang, og jeg syntes også, det var sjovt at se perfektionen i hans streg, sagde Kronprinsen til TV 2/Fyn.

Udstillinger kommer og går med måneders mellemrum på de fleste museer, men på Nyborg Slot har man væbnet sig med tålmodighed, for den udstilling, de forbereder, er nemlig selve slottet, der bygges om. Hver ny teglsten har sin form, der skal passe til det gamle slot fra 1601.

- Det er skævt, det er svært at få til at passe sammen, og det er nogle gamle skæve spær, men det er samtidig også spændende, sagde murer Carsten Riis, der var med til at lægge teglsten på taget af slottet.

På Tidens Samling tager man sig også godt af fortiden. Faktisk er 1990'erne nu så langt væk, at også det årti har fortjent at komme på museum.

- Vi havde lige præcis den telefon derhjemme. Og det der med at skulle sidde og snakke med sine venner, når man er teenager, i fællesrummet, hvor ens forældre også har deres gang - det er er jo noget helt andet, end man oplever nu, sagde festivalleder Tine Gudrun Petersen, da hun oplevede 90'er-udstillingen på Tidens Samling.

På Faaborg Museum er en del af kunstværkerne i dårlig stand. Konservatorerne har gennemgået det hele og fundet ud af, at der skal temmelig meget arbejde til for at gøre noget ved problemet.

Konservatorerne Winnie Odder og David Poplawski ser på et af de 1.600 værker på Faaborg Kunstmuseum. Foto: Morten Albek

- Vi er oppe i omegnen af 5.000 arbejdstimer, konstaterede konservator Winnie Odder overfor TV 2/Fyn.

Jørgen Lindevall har brugt noget mere end 5.000 timer på et helt andet museumsprojekt.

Han har brugt 14 år på at skabe en tro kopi af Danmarks første lokomotiv, Odin. Et arbejde, der er slut nu.

Foto: Preben Dahl

- Det er lidt vemodigt, må jeg sige. Der ser lidt tomt ud i Roskilde nu. Jeg gik lige igennem værkstedet, og det er godt nok mærkeligt at se, at sporet, hvor det stod, er helt tomt, sagde Jørgen Lindevall, der er værkstedsansvarlig.

Veterantoget Odin er nu en realitet og kan opleves på Danmarks Jernbanemuseum.

Operadrama

Et kæmpe operadrama udspillede sig i Odense.

- Det kan simpelthen ikke blive større. Både fysisk og mentalt er det en kraftpræstation, som orkestret er på her.

Opførelsen af Nibelungens Ring var Odense Symfoniorkesters største opgave til dato. Foto: Morten Albek

Odense Symfoniorkester opførte marathon-operaen Nibelungens Ring på ialt 16 timer. Men der var ikke kun drama på scenen, men også bag scenen, hvor instruktøren Annechien Koerselman blev fyret bare tyve dage før premieren.

- Det var meget, meget svært at arbejde i en organisation, der vil opføre en fuld operaopsætning, men som ikke ved, hvordan det skal gøres, sagde Koerselman efterfølgende.

Operaen blev gjort færdig med en ny instruktør og opført som planlagt.

På andre måder var opera i fokus i 2018.

Fyn ser ud til at få et stærkere operamiljø fremover, efter Odense Kommune besluttede at tilføre Den Fynske Opera omkring en halv million kroner ekstra om året.

- Vi vil bruge dem til at skabe kunstneriske jobs her i Odense, som vil være med til at udvikle Den Fynske Opera til et højere kunstnerisk niveau og til en større synlighed i bybilledet.

Sådan forklarede operachef Thomas Storm mulighederne for TV 2/Fyn.

Og det høje kunstneriske niveau skal nok komme i spil for Den Fynske Opera.

Odense Teater kunne nemlig sammen med Den Fynske Opera og Odense Symfoniorkester annoncere, at de i 2019 i fællesskab opfører musicalen om kongedatteren Leonora Christina.

Flere film til Fyn

2018 blev året, hvor de fynske filmproduktioner fik et ordentligt boost. Efter filmforliget fik FilmFyn omtrent fordoblet budgettet, så det fremover bliver muligt at tiltrække endnu flere film-, dokumentar- og serieproduktioner til Fyn.

Thure Lindhardt spiller med i "I krig og kærlighed", som blev optaget på Langeland. Foto: Morten Albek

Det betyder flere penge i omsætning på øen, og dem håber godset Boltinggaard at få del i. De har nemlig bygget godset om til filmstudier og filmfaciliteter. Her rykker blandt andre filmselskabet Zentropa ind med et fast kontor.

FilmFyn fik udvidet ejerkredsen med Odense og Kerteminde Kommuner.

Og med ro på både budget og ejerkreds valgte direktøren at sige op.

Bo Damgaard. Foto: Morten Albek

- Nu har vi valgt, at det her var et godt tidspunkt for FilmFyn. For der ligger virkelig muligheder nu med hensyn til den fremtidige finansiering, sagde den afgående direktør, Bo Damgaard.

Og så var der én kunstner, der satte et stort aftryk på året, der gik.

Da den folkekære odenseaner Kim Larsen gik bort, fik det unge som gamle til at reflektere over de spor, hans musik havde sat i livet.

Både for den enkelte - og for hele Danmark.

Kim Larsen mindeoptog. Foto: Ninna Christine Hovgaard Villadsen

- Musikken er bare fed musik. Vi skråler jo med på den allesammen. Og ja, vi har kleenex i lommen, fastslog Anja, der var med i det store fakkeloptog til minde om Kim Larsen.

Kim Larsen lever videre i musikken.